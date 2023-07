Les Russes qui souhaitent trahir leur pays aux espions britanniques seront accueillis avec des portes ouvertes et de la gratitude, a déclaré mercredi le directeur des services de renseignement secrets, Sir Richard Moore, dans un discours à l’ambassade du Royaume-Uni à Prague, en Tchéquie.

Moore a comparé le conflit actuel en Ukraine avec l’intervention soviétique en Tchécoslovaquie, affirmant que « Beaucoup de Russes sont aux prises avec les mêmes dilemmes et les mêmes prises de conscience que leurs prédécesseurs en 1968. »

« Je les invite à faire ce que d’autres ont déjà fait ces 18 derniers mois et à se joindre à nous. Notre porte est toujours ouverte, » a déclaré le chef du service de renseignement secret. « Nous traiterons leurs offres d’aide avec la discrétion et le professionnalisme pour lesquels mon service est réputé. Leurs secrets seront toujours en sécurité avec nous, et ensemble nous travaillerons pour mettre fin à l’effusion de sang. Mon service vit selon le principe que notre loyauté envers nos agents dure toute la vie – et notre gratitude éternelle.















Moore a affirmé que « Beaucoup de Russes » a contacté son agence, mieux connue sous le nom de MI6, comme « partenaires pour la liberté » en 1968, parce qu’ils ne voulaient pas être sur le « le mauvais côté de l’histoire ».

Selon le récit de Moore, l’Ukraine était en train de gagner sur le champ de bataille et « il semble maintenant y avoir peu de chances que les forces russes reprennent de l’élan ». Pendant ce temps, le gouvernement de Kiev et plusieurs hauts responsables américains ont reconnu que l’offensive ukrainienne actuelle était au point mort avec peu à montrer pour des pertes massives.

Si la Russie avait peu de chance de regagner du terrain, Moore « ne ferait pas autant de bruit » La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a posté sur Telegram une réponse au discours du chef espion britannique.















« En ce qui concerne » les portes ouvertes et le secret « , les gens vous auraient peut-être cru si vous aviez présenté les Skripals », elle a ajouté. « Vous êtes généralement le premier à détruire ceux qui vous font confiance ou vous croient. »

Sergey Skripal était un officier du renseignement militaire russe qui est devenu un « taupe » pour le renseignement britannique. Il a été arrêté en 2004 et reconnu coupable de haute trahison, mais échangé au Royaume-Uni en 2010. Les autorités britanniques ont accusé Moscou d’avoir tenté d’empoisonner Skripal et sa fille Yulia – venue de Russie – en mars 2018, alléguant l’utilisation de l’agent neurotoxique « novichok », mais ne produisant aucune preuve. Les Skripal auraient survécu à la tentative d’empoisonnement mais n’ont jamais été revus.