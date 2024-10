Le chef des élections en Géorgie ne s’attend pas à ce que les dommages causés à Hélène aient un effet important sur le vote dans l’État

ATLANTE– Le plus haut responsable des élections en Géorgie a déclaré lundi qu’il ne s’attend pas à des dommages dus à Ouragan Hélène provoquer des perturbations majeures lors des élections générales du mois prochain dans l’État.

Après avoir débarqué en Floride, Hélène a durement frappé la Géorgie, laissant derrière elle destructions et pannes de courant. Secrétaire d’État Brad Raffensperger a déclaré lors d’une conférence de presse que, pour la plupart, les bureaux électoraux des 159 comtés de l’État n’ont pas subi de dommages sérieux et qu’aucun équipement n’a été affecté.

« Ce qui préoccupe tout le monde, c’est ce qui arrivera aux élections », a déclaré Raffensperger. « Bonne nouvelle : les bulletins de vote par correspondance auront lieu cette semaine comme prévu et le vote anticipé débutera mardi prochain, le 15 octobre. »

Blake Evans, directeur des élections au bureau du secrétaire d’État, a déclaré que les responsables électoraux du comté étaient confrontés à des pannes d’électricité et d’Internet dans certaines parties de l’État. Mais il a déclaré que les responsables de la gestion des urgences avaient aidé à donner la priorité aux bureaux électoraux pour s’assurer qu’ils soient rétablis au courant, et que lundi, il y avait eu « des coupures de courant minimes, voire inexistantes, dans les bureaux électoraux à travers l’État ».

Les tests du matériel électoral et la formation des agents électoraux ont été interrompus dans certains endroits immédiatement après le passage de la tempête, mais cette activité a largement repris, a déclaré Evans. Les responsables du comté sont encore en train d’évaluer les quelque 2 400 bureaux de vote le jour du scrutin à travers l’État, et au moins trois – un dans les comtés de Columbia, Lowndes et Richmond – devront être modifiés en raison des dégâts, a-t-il déclaré, ajoutant que des mises à jour seront publiées sur le site Internet du secrétaire d’État.

Gabriel Sterling, directeur des opérations au bureau du secrétaire d’État, a déclaré qu’« une poignée » de bureaux du service postal américain restent fermés dans les zones durement touchées par l’ouragan. Il semble qu’un peu moins de 700 bulletins de vote par correspondance pourraient être affectés par cela, et ils s’efforcent soit de faire en sorte que les gens puissent récupérer leurs bulletins de vote dans un autre bureau de poste à proximité, soit d’organiser une méthode de livraison alternative, a déclaré Sterling.

Bien que les bulletins de vote par correspondance soient envoyés aux électeurs par courrier, Sterling a noté qu’il n’était pas nécessaire de les retourner par courrier. Il a recommandé de remettre en main propre les bulletins de vote par correspondance aux bureaux électoraux pour s’assurer qu’ils arrivent à temps.

Alors que la saison des ouragans est toujours en cours, l’incertitude demeure, a déclaré Sterling. Ouragan Miltontourbillonnant actuellement dans le golfe du Mexique, prend de l’ampleur à mesure qu’il se dirige vers la Floride. On s’attend à ce qu’il devienne un ouragan majeur lorsqu’il atteindra le Sunshine State mercredi.

Mais pour l’instant – si aucune autre tempête ne frappe la Géorgie et ne cause des problèmes – Sterling a déclaré qu’il s’attend à ce que les choses se déroulent sans problème.

« Le pire, c’est que la tempête a frappé », a-t-il déclaré à propos d’Hélène. « Ce qui est bien, c’est que cela a frappé assez loin pour que nous puissions récupérer et faire des plans, donc je pense que la plupart des gens devraient s’en sortir. »