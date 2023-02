Le chef des élections en Équateur déclare qu’un système d’impression des bulletins de vote a été trouvé

Les autorités équatoriennes ont découvert un centre d’impression illégal de bulletins de vote.

Le pays organise un référendum sur l’envoi de suspects de drogue et d’armes à l’étranger pour y être jugés.

Le centre était situé dans la province de Guayas.

Le Conseil national électoral équatorien a déclaré jeudi avoir découvert une opération de falsification des votes, jetant un nuage sur le référendum du week-end dernier au cours duquel les électeurs ont rejeté l’extradition de trafiquants de drogue et d’armes présumés.

Enrique Pita, vice-président du conseil, “a apparemment trouvé un centre clandestin où des bulletins de vote illégaux étaient imprimés”, a déclaré la chef du conseil Diana Atamaint lors d’une conférence de presse.

Elle a déclaré que le centre se trouvait dans la province de Guayas qui entoure Guayaquil, la plus grande ville d’Équateur et un foyer de crime organisé et de violence des gangs.

Le référendum du week-end dernier aurait permis au président Guillermo Lasso d’envoyer des suspects équatoriens à l’étranger pour qu’ils soient jugés pour trafic de stupéfiants et armes.

Atamaint n’a pas précisé si les faux bulletins étaient pour le “Oui” ou le “Non”.

Elle a déclaré que tous les bulletins de vote légitimes, dont 99% ont été calculés, sont “intacts” et sous la garde de la police et de l’armée.

Les membres du personnel électoral comptent les votes dans un bureau de vote lors des élections locales, à Nayon, district métropolitain de Quito. AFP PHOTO : Rodrigo Buendia, AFP

Le conseil électoral avait indiqué précédemment qu’environ 11% des bulletins de vote présentaient des incohérences.

Outre la question de l’extradition, le référendum demandait aux électeurs de décider du nombre de députés au Congrès, entre autres mesures.

Atamaint a déclaré avoir déposé une plainte auprès du bureau du procureur pour une éventuelle affaire de falsification des votes à Guayas.

Plus tôt cette semaine, le président Guillermo Lasso a qualifié le décompte des voix de “lent” et “erratique” bien qu’il ait reconnu sa défaite lors du référendum. Il avait fait campagne pour son approbation.