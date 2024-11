Le chef des élections de Pennsylvanie demande à la Cour suprême de l’État de mettre fin à l’incertitude du vote par correspondance avant le jour du scrutin

(c) Scott Van Blarcom – Stock.Adobe.com

Les plus hauts responsables électoraux de Pennsylvanie ont exhorté la Cour suprême de l’État à statuer, avant l’élection présidentielle de mardi, que les électeurs ne devraient pas être privés de leur droit de vote pour avoir oublié d’inscrire la date sur leur bulletin de vote par correspondance.

Dans un mémoire déposé vendredi matin, le Département d’État de Pennsylvanie s’est joint aux groupes de défense des droits de vote et aux partis démocrates de l’État et nationaux dans leurs appels à maintenir la décision d’un tribunal inférieur selon laquelle l’exigence de date porte atteinte aux droits fondamentaux de vote des Pennsylvaniens.

Le département, dirigé par l’ancien commissaire républicain de la ville de Philadelphie, Al Schmidt, a fait valoir qu’en plus de protéger les droits des électeurs, le maintien de la décision selon laquelle l’exigence de date ne devrait pas être appliquée réduirait le travail et éliminerait l’incertitude pour les agents électoraux.

Accéder à la demande du Comité national républicain et du Parti républicain de Pennsylvanie visant à retarder l’application de la décision du tribunal inférieur n’empêcherait pas non plus de contester davantage les décisions des commissions électorales des comtés sur les bulletins de vote à compter, a déclaré le département.

« Il est presque toujours préférable d’aborder la question de savoir quels bulletins seront comptés avant une élection, lorsque l’impact sur les résultats ne peut être connu », indique le mémoire du ministère.

Cette affaire est la dernière d’une longue série de poursuites et d’appels visant à obtenir une décision définitive sur cette question, qui a privé des milliers d’électeurs du droit de vote et retardé les résultats de chaque élection depuis 2020, lorsque le vote par correspondance sans excuse est devenu pour la première fois une option.

Cela fait suite à une décision 3-2 rendue mercredi par un tribunal du Commonwealth dans un procès intenté par deux électeurs de Philadelphie, selon lequel l’exigence de dater les enveloppes est inconstitutionnelle car elle refuse le droit de vote en raison d’erreurs mineures et sans conséquence et ne sert aucun objectif gouvernemental impérieux.

Cette décision faisait largement suite à une décision du 30 août de la Cour du Commonwealth selon laquelle la Cour suprême a rejeté en raison d’une erreur de procédure. Plus tôt ce mois-ci, la Cour suprême a rejeté une demande de réexamen de la question présentée par des groupes de défense des droits de vote dirigés par l’Union américaine des libertés civiles de Pennsylvanie et du public.

Dans son arrêt du 5 octobre, la Cour suprême a déclaré que le risque de semer la confusion chez les électeurs en modifiant les règles de vote était trop grand.

« Cette Cour n’imposera ni n’acceptera de modifications substantielles aux lois et procédures existantes en attendant les élections en cours », indique l’ordonnance non signée.

La juge en chef Debra Todd a déposé une déclaration dissidente dans laquelle elle affirme que les électeurs et les responsables électoraux ont besoin de conseils lors des prochaines élections.

« Nous devons résoudre cette importante question constitutionnelle maintenant, avant que les bulletins de vote ne soient injustement rejetés et que les électeurs soient privés de leur droit de vote », a déclaré Todd.

Dans l’affaire actuellement devant la Cour suprême, les électeurs Brian Baxter et Susan Kinnery ont poursuivi le Conseil des élections de Philadelphie après que leurs bulletins de vote par correspondance aient été parmi les 69 mis de côté lors d’élections spéciales pour les sièges de la Chambre des représentants parce qu’ils avaient des dates manquantes ou incorrectes.

Un juge de Philadelphie a statué en faveur de Baxter et Kinnery selon lequel les bulletins de vote devaient être comptés et la commission électorale a fait appel. Les deux électeurs étaient représentés par l’Union américaine des libertés civiles de Pennsylvanie et le Public Interest Law Center, qui ont également demandé à la Cour suprême de trancher l’affaire avant le jour du scrutin en faveur du décompte des bulletins de vote non datés.

Dans l’opinion de la majorité de la Cour du Commonwealth, la juge Ellen Ceisler a conclu, comme la Cour l’a fait dans sa décision d’août, que divers tribunaux ont établi que la date manuscrite ne sert à rien et que disqualifier ainsi les bulletins de vote sans la date prive les électeurs d’un droit fondamental et est inconstitutionnel.

« Nous ne pouvons accepter aucune loi régissant les élections, qu’elles soient obligatoires ou non, dont l’application aurait pour effet pratique de porter atteinte de manière inacceptable au droit fondamental de vote de certains individus », a déclaré Ceisler.

Le Département d’État a déclaré qu’il partageait la position de la Cour suprême sur la possibilité que des modifications tardives des règles de vote perturbent l’administration des élections ou confondent les électeurs, mais il a ajouté que « tous les changements apportés aux procédures électorales ne sont pas les mêmes ».

« L’obligation pour les conseils de comté de mettre de côté les bulletins de vote par correspondance contenant des erreurs de date de déclaration – et en particulier l’obligation de mettre de côté les enveloppes de vote par correspondance avec des dates « incorrectes » – a imposé une charge importante aux conseils de comté. Les travailleurs électoraux doivent examiner manuellement chaque enveloppe de vote pour déterminer si elle porte une date « correcte », indique le communiqué.