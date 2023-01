Le chef des droits des Nations unies condamne le meurtre d’un militant à Eswatini

Le chef des droits de l’homme des Nations Unies, Volker Türk, a condamné lundi le “meurtre brutal” d’un militant pro-démocratie de premier plan dans la nation sud-africaine d’Eswatini, qui est l’une des rares monarchies absolues au monde.

L’avocat des droits de l’homme Thulani Maseko a été abattu à son domicile samedi, a déclaré Türk dans un communiqué.

Il a appelé les autorités d’Eswatini à veiller à ce qu’il y ait une enquête indépendante et efficace sur le meurtre.

Maseko était une figure de proue dans la poussée d’Eswatini pour la transition vers une démocratie multipartite. Il a été emprisonné en 2014 pour avoir prétendument critiqué le manque d’indépendance du système judiciaire, selon l’ONU. Il a été acquitté en appel et libéré un an plus tard.

Eswatini était autrefois connu sous le nom de Swaziland et est un pays d’un peu plus d’un million d’habitants qui borde l’Afrique du Sud et le Mozambique. C’est la dernière monarchie absolue d’Afrique et elle est dirigée par le roi Mswati III depuis 1986.

Le pays a été englouti dans des manifestations pro-démocratie il y a deux ans, lorsque des violences de l’État contre des manifestants ont été signalées et que le roi Mswati III a été accusé de réprimer toute opposition.

Amnesty International a déclaré qu’elle pensait que Maseko avait été tué en raison de son travail d’avocat spécialisé dans les droits humains et a également appelé à une enquête en bonne et due forme. Maseko aurait été abattu deux fois à travers la fenêtre de son domicile, a déclaré Amnesty.

Au moment de sa mort, Maseko travaillait comme avocat pour deux personnes jugées pour des infractions qui auraient été commises lors des troubles de 2021, a indiqué l’ONU.