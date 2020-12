La bête quotidienne

Le super-épandeur MAGA du gouverneur Ron DeSantis?

Samedi, le gouverneur Ron DeSantis et les dirigeants républicains de Floride ont transformé l’arrière-cour du manoir du gouverneur en un gloatfest du GOP avec une touche de pandémie.Certains des meilleurs joueurs du parti qui a supervisé le chaos des coronavirus dans le Sunshine State ont tweeté des photos et une vidéo de DeSantis s’adresse à une foule d’environ 50 organisateurs de base du GOP. Presque personne ne semblait porter de masque – y compris DeSantis, qui était apparu avec un masque lors de l’étrange sommet sur les vaccins de Donald Trump à Washington mardi. L’une des images, tweetée par le vice-président du Parti républicain de Floride, Christian Ziegler, montre un DeSantis sans masque de derrière, face à ses invités, dont la majorité étaient des personnes âgées – une population particulièrement à haut risque de décès par COVID-19. Ziegler s’est vanté: «La Floride est entre de bonnes mains et tout le monde sur cette photo va travailler comme un diable pour écraser quiconque court contre lui afin de continuer.» Le responsable du GOP a retweeté la même photo le lendemain. Cette fois, il a identifié une autre cible fiable des républicains et des DeSantis: «Ça va être amusant de travailler pour lui et d’écraser les socialistes en Floride.» Le président du GOP de Floride, le sénateur d’État Joe Gruters, a tweeté une photo de la foule sous un angle différent qui le montrait flanquant le gouverneur. Gruters a écrit: « Merci Gouverneur @GovRonDeSantis pour l’amour de la liberté et de la liberté et pour toute votre aide dans le succès record de ce cycle ici en Floride. » Gruters a également tweeté un clip de deux minutes de DeSantis, qui a sournoisement suggéré qu’il soutenait toujours le courant Le faux récit du commandant en chef selon lequel Joe Biden n’a remporté la présidence qu’à cause d’une fraude électorale massive. «En Floride, les gens peuvent être sûrs que cela [election] a été fait au-dessus du tableau et bien fait », a chanté DeSantis. « Nous n’attendons pas trois semaines pour ensuite changer le vainqueur avec des vidages de votes et toutes ces autres choses que vous voyez circuler. » Gruters, Ziegler et les fantassins du GOP l’ont lapidé, applaudissant leur gouverneur. Mais mis à part les conspirations MAGA, la scène était un prélude catégorique aux problèmes auxquels une nouvelle administration Biden est confrontée dans des États sceptiques face aux coronavirus comme la Floride, où DeSantis a triplé sur une stratégie qui se moque des mandats masqués et des fermetures d’entreprises non essentielles et permet de grands rassemblements Des photos montrent pourquoi les écoles publiques de Miami pourraient être la prochaine débâcle du coronavirus Ron DeSantis Dans l’intervalle, les experts ont déclaré qu’il aurait pu mettre ses propres irréductibles en danger. «Malheureusement, cet événement contredit les conseils d’experts en santé publique de plusieurs manières. », A déclaré Jill Roberts, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à l’Université de Floride du Sud, au Daily Beast. « Cet événement a peut-être inutilement exposé des personnes au coronavirus. » >> La Floride est entre de bonnes mains et tout le monde sur cette photo va travailler comme un diable pour écraser quiconque se heurte à lui afin de le maintenir. Robert a ajouté que, bien qu’aucun cas n’ait encore été lié à l’affaire, il était «tout à fait possible» que DeSantis ait organisé un événement dit de superspreader étant donné la proximité des participants qui ne portaient pas de masques. Ziegler et un porte-parole de DeSantis n’ont pas répondu aux demandes de commentaires pour cette histoire.Au cours des mois qui ont précédé les élections et immédiatement après, DeSantis s’est démarqué par son approche cow-boy de la pandémie. L’un des derniers gouverneurs à verrouiller son État, il s’est montré particulièrement agressif pour le rouvrir et a refusé de délivrer un mandat de masque. Plus récemment, une enquête de Sun-Sentinel a révélé que le gouverneur et son administration avaient ordonné aux responsables du département de la Santé au niveau du comté de ne pas discuter du COVID-19 avec le public pendant la période précédant les élections. Le bureau du gouverneur a contesté les caractérisations du journal, insistant sur le fait que DeSantis a été cohérent dans la promotion des précautions contre le COVID-19. Mais de la réouverture arbitraire des bars à la pression sur les écoles pour qu’elles organisent des cours en personne, le gouverneur a été critiqué par pratiquement tous les groupes de pression imaginables pour une imprudence pandémique.Dans le même temps, DeSantis a permis aux négationnistes du COVID-19 en embauchant un théoricien du complot à la conduite d’Uber. en tant qu’analyste de données et permettant à son personnel de partager des registres de décès avec un blogueur conservateur qui a écrit des colonnes minimisant la gravité de la pandémie.Au cours d’une conférence de presse du 30 novembre, DeSantis a réitéré ses fausses déclarations selon lesquelles les mandats masqués et les verrouillages sont inefficaces pour lutter contre le propagé. Concernant les masques, DeSantis a déclaré: «Je ne pense pas que vous deviez (être) attaché par une baïonnette pour le faire. Il est totalement exagéré d’amender les gens. »Sa position est en conflit direct avec le projet de Biden de demander aux Américains de porter des masques pendant les 100 premiers jours de son administration et de rendre obligatoire le port de masques pour les voyages interétatiques en avion, en train et en bus. DeSantis handicape également les efforts du nouveau maire de Miami-Dade, le comté qui compte le plus grand nombre de cas de coronavirus dans l’État et qui connaît une troisième vague, du rétablissement des amendes pour ne pas porter de masques. La mairesse du comté, Daniella Levina Cava, qui a révélé la semaine dernière qu’elle avait contracté le COVID-19 elle-même, a déclaré lors d’un appel Zoom le 4 décembre qu’elle n’avait pas été en mesure de parler avec DeSantis depuis l’élection, selon le Miami Herald. L’événement au manoir du gouverneur n’a pas fait la une des journaux, mais a été retweeté plusieurs centaines de fois, y compris par certains des critiques les plus sévères de DeSantis. Parmi eux: la représentante de l’État d’Orlando, Anna Eskamani et Rebekah Jones, architecte du tableau de bord COVID-19 de Floride et ancienne scientifique des données du ministère de la Santé qui prétend avoir été licenciée parce qu’elle a refusé de manipuler les données sur les nombres de coronavirus de Floride Lundi, après que la police d’État a perquisitionné son domicile avec des armes à feu tirées pour saisir son ordinateur et son téléphone portable, Jones a accusé l’administration DeSantis de la prendre pour cible en ouvrant une enquête criminelle. Selon un mandat de perquisition, cependant, une personne utilisant l’adresse IP de Jones a accédé illégalement au système de messagerie d’alerte d’urgence de l’État pour envoyer un e-mail de masse non autorisé, une allégation qu’elle conteste. «DeSantis a essayé – et a échoué – de m’arrêter et de me faire taire depuis mai », a déclaré Jones au Daily Beast. «Cela n’a pas fonctionné à l’époque, et cela ne fonctionnera pas maintenant.» «Pointé une arme à feu dans mon visage»: la police de Floride fait une descente à la maison de l’architecte du tableau de bord COVID-19 Fired Directives COVID-19 établies par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), telles que l’encouragement des gens à porter des masques lorsqu’ils sont en contact étroit les uns avec les autres, même à l’extérieur. En septembre, DeSantis a éliminé la plupart des mesures de l’État pour ralentir la propagation du coronavirus, y compris un décret qui limitait les rassemblements sociaux et récréatifs à pas plus de 10 personnes. «Les photos ont montré à quel point notre gouverneur agit imprudemment pour permettre la propagation de COVID-19 », a déclaré Eskamani au Daily Beast. «Il ne modélise pas un bon comportement et prend son rôle pour acquis. C’est complètement décourageant. »Ignorer l’augmentation des cas, des hospitalisations et des données démontrant en permanence que la distance sociale fonctionne – sans parler du stress incroyable auquel sont confrontés les travailleurs de la santé en ce moment – est« plutôt sourd », a ajouté Roberts. Le 5 décembre, jour de l’événement, le département de la santé de Floride a signalé plus de 10 000 cas pour la troisième journée consécutive. Depuis lors, l’État a ajouté environ 23000 nouveaux cas supplémentaires, portant le total cumulatif de la Floride à 1073770 cas depuis le début de la pandémie.En ce qui concerne le rassemblement du GOP, le précédent créé par ce qui semble avoir été un événement très répandu lors de la fête de la Rose Garden à la Maison Blanche. la nomination d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême se profile. Le Dr Marissa Levine, une autre professeure de maladies infectieuses à l’Université de Floride du Sud, a déclaré que même les événements extérieurs et bien ventilés peuvent être considérés comme à haut risque en cas de forte participation, d’absence de couverture faciale et de temps de contact prolongé. Dans tout le pays, DeSantis semblait déterminé à fixer une nouvelle barre pour l’absurdité de la pandémie. «Cela n’envoie certainement pas le bon message en ce qui concerne nos efforts nécessaires pour contrôler la pandémie en ce moment», a déclaré Levine.En savoir plus sur The Daily Beast. pointe? 