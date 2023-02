Le chef des droits de l’ONU préoccupé par les mesures prises par Israël dans un contexte de violence

GENÈVE – Le chef des droits de l’homme de l’ONU a exprimé vendredi ses inquiétudes quant au fait que les mesures prises par le nouveau gouvernement israélien, le plus à droite de l’histoire du pays, pourraient alimenter de nouvelles violations des droits de l’homme et du droit humanitaire à la suite d’une récente flambée d’effusions de sang dans le Région.

Volker Türk a cité des mesures telles que les expulsions forcées de Palestiniens de leurs maisons et les mesures prises par le gouvernement pour accélérer l’accès des Israéliens aux armes à feu. Il a appelé les dirigeants, les responsables et tous les autres des deux côtés à cesser d’utiliser un langage qui incite à la haine et à éviter la violence.