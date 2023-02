Le chef des droits de l’ONU préoccupé par les mesures prises par Israël dans un contexte de violence

GENÈVE (AP) – Le chef des droits de l’homme de l’ONU a exprimé vendredi ses inquiétudes quant au fait que les mesures prises par le nouveau gouvernement israélien, le plus d’extrême droite de l’histoire du pays, pourraient alimenter de nouvelles violations des droits de l’homme et du droit humanitaire à la suite d’un récent pic de effusion de sang dans la région.

Volker Türk a cité des mesures telles que les expulsions forcées de Palestiniens de leurs maisons et les mesures prises par le gouvernement pour accélérer l’accès des Israéliens aux armes à feu. Il a appelé les dirigeants, les responsables et tous les autres des deux côtés à cesser d’utiliser un langage qui incite à la haine et à éviter la violence.

“Plutôt que de doubler les approches ratées de la violence et de la coercition qui ont singulièrement échoué dans le passé, j’exhorte toutes les personnes impliquées à sortir de l’illogique de l’escalade qui ne s’est terminée que par des cadavres, des vies brisées et un désespoir total”, a déclaré Türk, qui a pris ses fonctions en octobre en tant que haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

La région est confrontée à l’une des périodes les plus meurtrières du conflit israélo-palestinien depuis des années. Un raid militaire israélien la semaine dernière a tué 10 Palestiniens – pour la plupart des militants – mais aussi une femme de 61 ans. Un homme armé palestinien lors d’une fusillade le lendemain devant une synagogue de Jérusalem-Est a tué sept personnes, dont un adolescent de 14 ans.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a répondu en prenant des mesures pour démolir la maison du tireur et d’autres maisons palestiniennes à Jérusalem-Est construites sans permis, et a appelé à accorder davantage de licences d’armes aux Israéliens.

Jeudi, des avions israéliens ont frappé un atelier de production de roquettes dans la bande de Gaza, après que des militants palestiniens ont tiré une roquette vers Israël. Au cours du week-end, une fusillade à Jérusalem-Est par un Palestinien de 13 ans a blessé deux Israéliens.

« Je crains que les récentes mesures prises par le gouvernement israélien ne fassent qu’alimenter de nouvelles violations et abus du droit des droits de l’homme et des violations du droit international humanitaire », a déclaré Türk.

De telles lois interdisent les “punitions collectives”, y compris les expulsions forcées punitives et la démolition de maisons, a-t-il dit, avertissant que l’élargissement des licences d’armes à feu aux civils ainsi qu’une montée de la rhétorique haineuse “ne peuvent que conduire à de nouvelles violences et effusions de sang”.