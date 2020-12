GENÈVE (AP) – Le chef des droits de l’homme des Nations Unies a déploré la détérioration de la situation au Bélarus et a déclaré vendredi que les passages à tabac des manifestants par les forces de sécurité pourraient dans certains cas constituer de la torture.

Michelle Bachelet, la Haut-commissaire aux droits de l’homme, a déclaré au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies qu’il n’y avait pas eu d’amélioration depuis un débat de septembre sur la Biélorussie et que «ces dernières semaines ont vu une détérioration continue, en particulier en ce qui concerne le droit de réunion pacifique».

La Biélorussie a vu des manifestations de masse déclenchées par l’élection du président Alexander Lukashenko à un sixième mandat lors des élections du 9 août qui, selon l’opposition, étaient criblées de fraudes.

La police a sévèrement réprimé les manifestations largement pacifiques, utilisant des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants. Des milliers de personnes ont été arrêtées et beaucoup d’entre elles ont été gravement battues depuis le début des manifestations, selon les défenseurs des droits de l’homme.

Les rassemblements se sont poursuivis malgré la réaction de la police. Les États-Unis et l’Union européenne ont introduit des sanctions contre des responsables bélarussiens accusés d’être impliqués dans le trucage des votes et la répression post-électorale.

« Les sanctions imposées aux manifestants semblent devenir de plus en plus sévères », a déclaré Bachelet. Elle a souligné le « recours inutile ou disproportionné à la force » utilisé par la police pour « systématiquement, et dans la plupart des cas, violemment » disperser des foules de manifestants « extrêmement pacifiques ». . »

Il existe «de multiples rapports crédibles faisant état de personnes battues par des membres des forces de sécurité pendant et après leur transport vers des postes de police ou des centres de détention», a déclaré Bachelet. «S’ils étaient confirmés, de tels incidents constitueraient des mauvais traitements et, dans certains cas, pourraient constituer de la torture.»

Elle s’est dite «alarmée par les nombreuses allégations de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants en détention», par le harcèlement et les arrestations de nombreux journalistes et défenseurs des droits humains, et par des mesures disciplinaires contre les enseignants et les étudiants.

L’histoire continue

L’ambassadeur de Biélorussie auprès de l’ONU à Genève, Yury Ambrazevich, a déclaré que «toutes les manifestations n’étaient pas pacifiques et qu’en réponse les forces de l’ordre ont utilisé la force, utilisé des détentions et des moyens spéciaux». Il a affirmé que la police recourait plus fréquemment à la force en Europe occidentale et a accusé la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine d’utiliser la situation au Bélarus pour «se remplir les poches».

Ambrazevich a soutenu que les manifestations antigouvernementales exigeant la démission de Loukachenko diminuent.

«Ceux qui manifestent dans les rues aujourd’hui sont des individus qui rejettent les opportunités qui ont été créées pour un dialogue direct avec le gouvernement», a-t-il déclaré.

Les chefs de l’opposition en Biélorussie ont cherché à discuter avec le gouvernement d’un transfert de pouvoir ou d’une nouvelle élection, ce que Loukachenko a rejeté.