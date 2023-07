Le chef des droits de l’ONU appelé à aider à mettre un terme à l’exécution imminente de l’Iran

Des dizaines d’experts des droits et d’organisations non gouvernementales ont demandé au chef des droits de l’homme de l’ONU d’intervenir pour empêcher l’exécution d’un boxeur iranien.

Mohammad Javad Vafaei-Sani a vu mercredi son verdict d’exécution confirmé après avoir été condamné à mort en janvier 2022 après avoir été reconnu coupable d’incendie criminel et de destruction de bâtiments gouvernementaux.

L’organisation iranienne des droits de l’homme a récemment fait état de près de 370 exécutions depuis le début de l’année.

Des dizaines d’experts des droits et d’ONG ont demandé au chef des droits de l’homme de l’ONU d’intervenir de toute urgence pour empêcher l’exécution d’un champion de boxe iranien condamné pour son rôle dans les manifestations de 2019.

L’appel est intervenu après que Mohammad Javad Vafaei-Sani a vu mercredi son verdict d’exécution lui être confirmé avant d’être emmené dans une section isolée de la prison de Vakilabad dans la ville de Mashhad où il est détenu, selon la lettre envoyée à Volker Turk dans la nuit.

« Nous demandons votre intervention publique urgente pour sauver la vie du prisonnier politique iranien (Mohammad Javad Vafaei-Sani) », indique la lettre, qui a été signée par 85 défenseurs et groupes internationaux de défense des droits.

Un ancien chef de la Cour pénale internationale, 19 fonctionnaires actuels et anciens de l’ONU, d’anciens ministres du gouvernement et sept lauréats du prix Nobel figuraient parmi les signataires de la lettre, vue par l’AFP.

Le champion de boxe local de Mashhad, âgé de 27 ans, a été arrêté début 2020 pour avoir participé à des manifestations antigouvernementales en novembre précédent, déclenchées par une hausse soudaine du prix du carburant.

Il a été condamné à mort en janvier 2022 après avoir été reconnu coupable d’incendie criminel et de destruction de bâtiments gouvernementaux, avait déclaré à l’époque l’ONG iranienne des droits de l’homme (IHR), basée en Norvège.

Le Conseil national de la Résistance iranienne en exil, l’aile politique du groupe d’opposition des Moudjahidine du peuple (MEK) – tous deux interdits en Iran – a déclaré que les accusations portées contre lui incluaient le soutien au MEK.

La lettre à Turk soutenait que Vafaei-Sani avait été torturé pendant plusieurs mois avant sa condamnation à mort pour « corruption sur Terre ».

L’Iran exécute chaque année plus de personnes que n’importe quel autre pays que la Chine, selon des groupes de défense des droits, dont Amnesty International, basée à Londres.

Le rythme des exécutions a été relativement rapide en 2023, IHR ayant récemment signalé près de 370 exécutions depuis le début de l’année.

L’Iran a particulièrement critiqué le nombre croissant d’exécutions liées aux manifestations massives qui ont suivi la mort en détention en septembre dernier de Mahsa Amini, 22 ans, qui avait été arrêtée pour avoir prétendument violé la règle vestimentaire stricte pour les femmes basée sur la charia islamique.

Une mission d’enquête de l’ONU a déclaré plus tôt ce mois-ci que l’Iran avait exécuté sept hommes dans le cadre des manifestations d’Amini, appelant Téhéran à mettre fin à cette pratique « paralysante ».

« Ces exécutions politiques sont une tentative impitoyable des autorités d’effrayer et de réduire au silence une population de plus en plus rétive qui ne veut plus accepter leur régime corrompu et oppressif », indique la lettre à Turk.

« Nous vous demandons de lancer un appel public urgent aux autorités iraniennes pour qu’elles mettent fin à la peine d’exécution imminente (de Vafaei-Sani). »

Le bureau des droits de l’homme a confirmé avoir reçu la lettre.

« Nous avons reçu des informations sur cette affaire et nous y donnons suite et recueillons des informations supplémentaires », a déclaré à l’AFP un porte-parole, sans donner plus de détails.