Le chef des droits de l’homme exhorte la Russie à respecter le droit humanitaire en Ukraine

L’ONU a exhorté la Russie à respecter le droit humanitaire après avoir décrit les preuves publiées dans un rapport de torture et de violences sexuelles contre des civils en Ukraine.

La mission de surveillance des droits des Nations Unies en Ukraine a documenté la détention arbitraire de plus de 900 civils entre le lancement de l’invasion russe et le 23 mai de cette année.

L’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU à Genève a déclaré que les conclusions « sous-estimaient les crimes de la partie ukrainienne ».

Le chef des droits de l’homme des Nations unies a exhorté mercredi la Russie à respecter le droit humanitaire après avoir décrit les preuves publiées dans un rapport il y a deux semaines de détentions arbitraires, de torture et de violences sexuelles contre des civils en Ukraine.

La mission de surveillance des droits de l’ONU en Ukraine a documenté la détention arbitraire de plus de 900 civils entre le lancement de l’invasion russe le 24 février 2022 et le 23 mai de cette année, et les exécutions sommaires de 77 d’entre eux.

« Plus de 90% des détenus détenus par la Fédération de Russie que nous avons pu interroger ont déclaré avoir été soumis à la torture et à des mauvais traitements – y compris des violences sexuelles, dans certains cas – par le personnel de sécurité russe », a déclaré Volker, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme. dit Turc.

« Ces conclusions sont choquantes. Elles appellent à des mesures concrètes de la part de la Fédération de Russie pour instruire et s’assurer que son personnel russe respecte le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire », a-t-il déclaré au Conseil de l’ONU, le seul organe au sein duquel les gouvernements se réunissent pour protéger les droits de l’homme dans le monde. .

En réponse aux commentaires de Turk, Gennady Gatilov, ambassadeur de Russie auprès de l’ONU à Genève, a déclaré que les conclusions « sous-estimaient les crimes de la partie ukrainienne ».

« L’ampleur réelle des atrocités commises par les autorités et l’armée ukrainiennes est délibérément étouffée », a-t-il déclaré.

L’Ukraine a donné aux enquêteurs de l’ONU un accès complet à l’exception d’un incident, selon le rapport, tandis que la Russie n’a donné aucun accès aux détenus malgré des demandes répétées.

Turk a déclaré que son bureau avait également enregistré certaines violations commises par l’Ukraine.

« Nous avons également constaté que des membres du personnel ukrainiens dans des lieux de détention non officiels ou – dans une bien moindre mesure – dans des centres de détention provisoire officiels, se livraient à la torture ou à des mauvais traitements, y compris des violences sexuelles, impliquant principalement des menaces », a-t-il déclaré.