Le chef des droits de l’homme de l’ONU dénonce les condamnations à mort au Myanmar

BANGKOK –

Le gouvernement birman installé par l’armée a condamné à mort davantage de détracteurs, portant le total à 139, et utilise la peine capitale comme un outil pour écraser l’opposition, a déclaré vendredi le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme.

Le haut-commissaire Volker Turk a déclaré qu’au moins sept étudiants universitaires avaient été condamnés à mort à huis clos mercredi, et selon certaines informations, jusqu’à quatre autres jeunes militants auraient été condamnés jeudi.

“L’armée continue de tenir des procès dans des tribunaux secrets en violation des principes fondamentaux du procès équitable et contraire aux garanties judiciaires fondamentales d’indépendance et d’impartialité”, a déclaré Turk dans un communiqué. “Les tribunaux militaires ont systématiquement échoué à maintenir un degré de transparence contraire aux garanties les plus élémentaires d’une procédure régulière ou d’un procès équitable.”

L’armée a pris le pouvoir en février dernier, renversant le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi. L’action de l’armée s’est heurtée à de nombreuses manifestations pacifiques qui ont été réprimées par une force létale, déclenchant une résistance armée que certains experts de l’ONU ont qualifiée de guerre civile.

Turk a déclaré que le gouvernement installé par l’armée avait arrêté près de 16 500 personnes pour s’être opposées à la prise de contrôle par l’armée, dont environ 1 700 qui ont été condamnées par des tribunaux secrets sans accès à des avocats.

L’Union des étudiants de l’université de Dagon à Yangon, la plus grande ville du pays, a annoncé jeudi sur sa page Facebook que sept étudiants universitaires âgés de 18 à 24 ans arrêtés le 21 avril avaient été condamnés à mort mercredi par un tribunal militaire de Yangon. Prison d’Insin.

Un membre exécutif de l’Union des étudiants de l’Université de Dagon a déclaré à l’Associated Press que les sept personnes étaient accusées de liens avec un groupe de guérilla urbain opposé au régime militaire et reconnues coupables de meurtre pour avoir prétendument participé à l’assassinat d’un directeur de succursale bancaire en avril.

Fin juillet, le gouvernement a pendu quatre militants politiques, les premières exécutions dans le pays depuis au moins trois décennies.

Les pendaisons ont suscité des condamnations de la part des nations occidentales et de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, qui a cherché à désamorcer la crise avec un plan en cinq points que le gouvernement militaire n’a pas réussi à mettre en œuvre.

“En recourant à la peine de mort comme outil politique pour écraser l’opposition, l’armée confirme son mépris pour les efforts déployés par l’ASEAN et la communauté internationale dans son ensemble pour mettre fin à la violence et créer les conditions d’un dialogue politique pour sortir le Myanmar d’un régime des droits de l’homme. crise créée par l’armée », a déclaré Turk.