Le chef des droits de l’homme de l’ONU appelle à des forces spéciales en Haïti

Peu de temps après que Türk ait tenu une conférence de presse, le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a publié un rapport de 24 pages sur ce qu’il a décrit comme des incidents massifs de meurtres, de viols collectifs et d’attaques de tireurs d’élite à Cité Soleil, le plus grand bidonville d’Haïti. C’est dans la capitale de Port-au-Prince.

Le rapport indique que du 8 juillet dernier au 31 décembre, au moins 263 personnes ont été tuées et au moins 57 femmes et filles ont été violées dans un seul quartier de Cité Soleil connu sous le nom de Brooklyn. Cette zone est devenue le point zéro des combats intenses entre gangs en guerre.

Les responsables ont ajouté que des tireurs d’élite se tiendraient sur les écoles et autres bâtiments en plein jour pour attaquer des résidents innocents, avec une moyenne de six personnes tuées ou blessées chaque semaine. Parmi les cibles figuraient au moins 17 femmes et plusieurs enfants, le plus jeune n’ayant que 8 ans.