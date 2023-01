Le chef des démocrates de Floride démissionne après des mi-mandats désastreux

MIAMI (AP) – Le chef du Parti démocrate de Floride a démissionné après une élection de mi-mandat désastreuse dans cet ancien État du champ de bataille. Le gouverneur républicain Ron DeSantis a été réélu par 20 points et le GOP a renversé deux comtés clés, dont le bastion autrefois démocrate de Miami-Dade.

En annonçant sa démission, Manny Diaz, président des démocrates de Floride, a envoyé lundi une longue lettre aux membres du comité exécutif de l’État se plaignant d’un manque de ressources, d’un manque de bénévoles pour frapper aux portes et d’un échec à présenter une messagerie unifiée.

“Les investissements historiques ne sont jamais arrivés et un système cassé et non durable a été exposé”, a écrit Diaz. « Bien que nous ayons commencé notre effort plus tôt que lors des cycles précédents, il était encore trop tard. Nous n’étions pas en mesure de payer le personnel nécessaire ou d’ouvrir le nombre de bureaux souhaité. Ceux que nous avons ouverts étaient trop tard pour l’adhésion de la communauté.

Le Parti démocrate de l’État n’a pas immédiatement commenté les plaintes de Diaz.

La perte écrasante pour les démocrates les a amenés à se demander comment l’État s’est échappé en un temps relativement court après que le président Barack Obama a emporté la Floride à deux reprises. Bien que la «vague rouge» ne soit pas arrivée à mi-mandat à l’échelle nationale, le GOP a obtenu d’excellents résultats en Floride, faisant de DeSantis le pouvoir vedette en tant que candidat potentiel à la Maison Blanche en 2024.

DeSantis, interrogé sur la démission de Diaz lors d’une conférence de presse à Bonita Springs mardi, a répondu joyeusement: «Il n’y a pas autant de démocrates qu’il y en avait dans l’État de Floride, et nous avons eu quelque chose à voir avec cela en novembre de 2022. »

Les problèmes des démocrates l’année dernière ont été particulièrement prononcés à Miami-Dade, le comté le plus peuplé de l’État et abritant 1,5 million de Latinos en âge de voter. Dans un comté qu’Obama a remporté il y a dix ans par 24 points de pourcentage, DeSantis a battu en novembre son adversaire démocrate, Charlie Crist, par plus de 11 points.

Diaz, qui a été président des démocrates de Floride pendant deux ans et ancien maire de la ville de Miami, a déclaré que les bénévoles “ont presque disparu en Floride depuis la dernière campagne d’Obama en 2012”.

«Nous avons beaucoup d’activistes des médias sociaux, pas de bénévoles retroussez vos manches. Nous communiquons virtuellement, pas personnellement », a-t-il écrit.

Le Parti démocrate de Floride n’a pas reçu suffisamment de ressources, a déclaré Diaz, ajoutant que l’organisation nationale démocrate n’avait investi que 2 % du montant de sa contribution en 2018. Il affirme que les donateurs nationaux, même ceux basés en Floride, ne font pas de dons à l’État partie. , et les candidats républicains à l’échelle de l’État ont dépassé les démocrates de plus de 163 millions de dollars.

Le Comité national démocrate n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi.

Malgré les mauvais résultats des démocrates, Diaz conteste l’idée que la Floride est désormais un État rouge.

«Nous avons une histoire d’élections extrêmement serrées. Les Floridiens ont adopté à une écrasante majorité des amendements constitutionnels qui reflètent nos valeurs », a-t-il déclaré, citant la marijuana médicale, la restauration du vote criminel et un salaire minimum plus élevé comme exemples de problèmes qui résonnent chez les électeurs.

Diaz s’est dit surpris que l’État partie ait une “approche non interventionniste” de la messagerie, laissant le choix à chaque candidat. L’État compte une importante population cubano-américaine qui reste farouchement sceptique à l’égard des gouvernements de gauche.

L’ancien président Donald Trump a courtisé les électeurs latinos de l’État en annulant la politique d’engagement d’Obama avec Cuba et en sanctionnant les gouvernements socialistes latino-américains. Il a présenté les démocrates comme des gauchistes et des anticapitalistes, contribuant au virage vers la droite.

Les démocrates de l’État ont eu du mal à se défendre contre l’étiquette de socialisme.

“Aucune quantité de travail acharné ou de ressources ne peut surmonter un mauvais message, un message qui ne parvient pas à se connecter avec les gens là où ils se trouvent”, a écrit Diaz. «Le but de la messagerie est de gagner des votes. Vous le faites en ne provoquant pas de polarisation idéologique.

Adriana Gomez Licon, Associated Press