Le chef des conservateurs espagnols devrait perdre sa première chance de devenir Premier ministre

MADRID (AP) — Sauf surprise de dernière minute, le chef des conservateurs espagnols ratera sa première chance de devenir le prochain Premier ministre du pays lorsque le Parlement votera mercredi sur sa pétition pour former un gouvernement.

Le chef du Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, semble sur le point d’obtenir quatre voix de moins que la majorité absolue nécessaire de 176 voix pour. S’il perd le vote comme prévu, Feijóo aura une deuxième opportunité vendredi lorsque la barre sera abaissée et il lui faudra plus de « oui » que de « non ».

Le Parti populaire détient 137 sièges au Congrès des députés basé à Madrid, soit le plus grand nombre de tous les partis. Mais même avec le soutien des 33 députés du parti d’extrême droite Vox et de deux petits partis conservateurs représentant la Navarre et les îles Canaries, Feijóo n’obtiendra que 172 voix en sa faveur.

Les élections nationales espagnoles du 23 juillet ont laissé le Parlement très fragmenté avec ses 350 législateurs répartis entre 11 partis différents, ouvrant la voie à un chemin difficile vers le pouvoir pour n’importe quel parti.

Si Feijóo ne parvient pas à obtenir l’approbation des deux tentatives, le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez aura une chance de rester au palais de la Moncloa. Le leader socialiste de centre-gauche devrait rassembler suffisamment de soutien auprès des législateurs d’un groupe de partis de gauche, régionalistes et séparatistes concurrents de Catalogne et du Pays basque.

Le Parlement a débattu de la candidature de Feijóo au poste de Premier ministre pendant plusieurs heures mardi et mercredi matin, avant le vote.

Le débat, cependant, a été dominé par la possibilité que Sánchez envisage d’accepter les demandes des partis séparatistes catalans selon lesquelles l’Espagne accorderait une amnistie à des centaines, voire des milliers de personnes qui ont participé à l’échec de la tentative de sécession du nord-est de la Catalogne en 2017.

Le parcours de Feijóo vers le pouvoir a été compliqué par les alliances de son parti avec Vox, qui nie le changement climatique et dénonce le féminisme, dans plusieurs gouvernements régionaux. Les vues de Vox sur la recentralisation du pouvoir des régions vers Madrid en font un anathème pour de nombreux petits partis représentant les régions.

Mardi, Feijóo avait affirmé qu’il était sur le point de devenir Premier ministre, mais qu’il n’était pas disposé à payer le prix politique d’une amnistie que les indépendantistes catalans voulaient en échange de leur soutien.

Mais mercredi, le porte-parole du parti conservateur basque PNV, Aitor Esteban, a rappelé à Feijóo que s’il voulait obtenir son soutien, Feijóo « devrait commencer par abandonner les 33 » voix de Vox. Esteban a ajouté que son parti préférerait soutenir une éventuelle amnistie pour les séparatistes catalans, le cas échéant, plutôt qu’une probable coalition de droite du Parti populaire et de Vox au niveau national.

« Il y a une baleine dans la piscine », a déclaré Esteban à Feijóo. « Les 33 voix de Vox vous sont absolument nécessaires et elles le seraient pour l’ensemble de votre mandat. Cette baleine est si grosse qu’il est impossible de la cacher.

Si aucun gouvernement n’est formé avant le 27 novembre, le Parlement sera dissous et de nouvelles élections convoquées pour le 14 janvier.

___

Wilson a rapporté de Barcelone.

Paul White et Joseph Wilson, Associated Press