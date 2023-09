Le chef des conservateurs espagnols a peu de chances d’obtenir l’approbation du Parlement pour son gouvernement

MADRID (AP) — Le chef des conservateurs espagnols tentera de convaincre les législateurs mardi de le laisser former le nouveau gouvernement du pays, avant deux tours de vote plus tard cette semaine au Parlement qu’il devrait perdre.

Le Parti populaire d’Alberto Núñez Feijóo a remporté le plus grand nombre de sièges après les élections nationales peu concluantes du 23 juillet, qui ont laissé tous les partis bien en deçà de la majorité absolue dans la chambre basse de 350 sièges, ouvrant la voie à un chemin difficile vers le pouvoir.

En vertu de la Constitution espagnole, il doit faire face à deux votes d’investiture qui détermineront s’il peut former un gouvernement – ​​probablement une coalition avec le parti d’extrême droite Vox. Il lui faudra une majorité simple de 176 voix lors du premier vote mercredi, après des heures de débat.

S’il manque ce cap, la barre sera abaissée vendredi au second tour, où il n’aura besoin que de plus de « oui » que de « non », ce qui ouvrira la possibilité à l’abstention d’influencer le résultat.

Les 137 sièges du Parti populaire sont le plus grand nombre de tous les partis. Mais même avec les 33 voix de Vox, et deux autres de petits partis conservateurs de Navarre et des îles Canaries, il lui manque encore quatre voix.

Si Feijóo n’obtient pas l’approbation, le Premier ministre par intérim Pedro Sánchez aura la chance de rester au palais de la Moncloa si le leader socialiste de centre-gauche parvient à rassembler suffisamment de soutien parmi les législateurs d’un groupe de partis concurrents de gauche, régionalistes et même séparatistes.

En plus de convaincre les partis rivaux du Pays basque, Sánchez devrait également courtiser les partis séparatistes du nord-est de la Catalogne qui, en échange de leur soutien, exigent l’amnistie pour des centaines, voire des milliers de personnes impliquées dans l’échec de la tentative de sécession de 2017 et les manifestations contre La répression qui en résulte en Espagne.

Feijóo tente d’utiliser l’opposition à l’éventuelle amnistie pour augmenter ses rares chances cette semaine. Le dirigeant de 62 ans a organisé dimanche un rassemblement à Madrid qui a attiré 40 000 personnes, selon les autorités.

Si Feijóo ne parvenait pas à former un gouvernement, cela déclencherait automatiquement une période de deux mois pendant laquelle Sánchez tenterait de former un gouvernement. S’il échoue également, le Parlement sera dissous le 27 novembre et de nouvelles élections seront convoquées pour le 14 janvier.