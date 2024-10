Le « chef des communications » du Hezbollah tué – Tsahal — RT World News

Mohammad Rashid Sakafi a été tué jeudi dans une frappe aérienne à Beyrouth, a annoncé l’armée israélienne.

L’armée israélienne a annoncé la mort d’un haut responsable du Hezbollah, Mohammad Rashid Sakafi, lors d’une frappe aérienne au Liban.

Sakafi a été tué dans un « frappe précise et basée sur les renseignements à Beyrouth hier » » ont annoncé vendredi les Forces de défense israéliennes (FDI) sur X (anciennement Twitter).

L’armée israélienne a décrit Sakafi comme « un terroriste de haut rang du Hezbollah » qui était le chef de la communication du groupe depuis 2000. « Sakafi a investi des efforts considérables pour développer les capacités de communication entre toutes les unités du Hezbollah », » a déclaré l’armée israélienne. Le Hezbollah n’a pas commenté ces affirmations.

L’armée israélienne a assassiné plusieurs membres de haut rang du Hezbollah ces derniers mois, dont le chef de longue date du groupe armé pro-palestinien, Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré vendredi lors d’une visite au quartier général de la 36e Division dans le nord d’Israël que l’armée avait « plus de surprises en magasin » pour le Hezbollah.















Israël a intensifié ses frappes aériennes au Liban fin septembre et a lancé des raids transfrontaliers en réponse aux fréquentes attaques à la roquette du Hezbollah. Depuis, plus de 2 000 personnes ont été tuées lors de la campagne de bombardements au Liban et plus de 1,2 million ont été déplacées, selon les autorités sanitaires libanaises.

Quelque 70 000 Israéliens avaient déjà été contraints de fuir le nord du pays en raison des attaques du Hezbollah. L’armée israélienne a déclaré que l’opération en cours visait à repousser les militants de la frontière et à rendre la zone sûre pour le retour des réfugiés. Le Hezbollah s’est toutefois engagé à continuer de tirer des roquettes sur Israël jusqu’à ce que Tsahal mette fin à sa guerre contre le Hamas à Gaza.