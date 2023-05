Le chef des communications de Boris Johnson a plaisanté sur la « frappe de drone » sur l’enquêteur de Partygate : « Nous allons éliminer Sue Gray »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le responsable des communications de Boris Johnson a plaisanté sur le fait d’avoir ordonné une « attaque de drone » sur l’enquêteur du Partygate, Sue Gray.

Guto Harri a déclaré qu’il avait fait ce commentaire dans le but de calmer l’ancien Premier ministre qui était « hystérique » la nuit avant que l’ancien haut fonctionnaire ne publie son rapport sur les rassemblements de Downing Street qui enfreignaient les règles de verrouillage.

M. Harri a dit: «Boris, regarde-moi. Regardez-moi. Voici ce que nous allons faire. Nous allons ordonner une frappe de drone.

« Eh bien, allons la sortir. Nous allons sortir Sue Gray.

La blague extraordinaire, révélée sur le podcast de M. Harri Sans précédent : à l’intérieur de Downing Streeta mis à nu l’aversion de M. Johnson pour Mme Gray, dont le scandale Partygate a révélé qu’il y avait « un grave échec » du n ° 10 de M. Johnson à respecter les « normes attendues de l’ensemble de la population britannique » pendant la pandémie de Covid.

M. Harri a déclaré: « Il a commencé à qualifier Sue Gray de » psychopathe « ou de » psychopathe total « , quelqu’un qui planifiait une » orgie de douleur, d’abus et d’humiliation « .

« À une autre occasion, elle était le » destructeur de la nation « essayant de nous faire entrer. »

M. Johnson « s’attendait à ce que Mme Gray soit dure mais juste », a déclaré M. Harri. « Cela a changé assez peu de temps après mon arrivée au n ° 10 », a-t-il ajouté.

M. Harri a pris la direction des communications de l’ancien Premier ministre en février de l’année dernière. Il a auparavant été un assistant clé de M. Johnson alors qu’il était maire de Londres.

Il a affirmé que, « en des temps plus calmes », le Premier ministre de l’époque « plaisantait sur Sue Gray », disant même aux gens « qu’il pourrait passer à autre chose une fois acquitté des crimes de guerre génocidaires ».

M. Harri a ajouté: «Mais tout a atteint son paroxysme à la veille de la publication de son rapport, alors qu’il devait aller le présenter au Parlement et faire face à la musique de manière très importante.

« Nous avions du mal à faire des progrès parce qu’il devenait de plus en plus en colère, jurant et contrarié de manière inhabituelle, plus il pensait à l’impact de cela et à ce que Sue Gray avait fait à son poste de premier ministre. »

À un moment donné, M. Johnson était « littéralement hystérique », a-t-il déclaré.

Les commentaires de M. Harri sont intervenus alors que Boris Johnson a été renvoyé à la police par le Cabinet Office au sujet de nouvelles violations potentielles du verrouillage à Chequers. Jeudi également, l’enquête officielle sur Covid a menacé de poursuites judiciaires pour le refus du Cabinet Office de partager les détails des messages Whatsapp des anciens PM de la pandémie, alors que M. Johnson a révélé qu’il avait limogé son équipe juridique.

Les affirmations précédentes de M. Harri dans le cadre de la série postcast, sur Global Player, incluent que M. Johnson a plaisanté sur l’envoi d’un message à Rishi Sunak le qualifiant de « c *** » à la suite de sa démission en tant que chancelier.

Il a également déclaré que M. Johnson « avait fait face » au roi Charles pour avoir qualifié sa politique d’asile au Rwanda d' »épouvantable ».