Le chef des bâtiments de New York démissionne alors que les procureurs examinent les liens de jeu

Le commissaire du département des bâtiments de la ville de New York a démissionné jeudi, deux jours après que les procureurs de Manhattan ont saisi son téléphone portable dans le cadre d’une enquête sur d’éventuels liens avec le crime organisé et les jeux de hasard illégaux.

La démission d’Eric Ulrich, ancien conseiller municipal républicain, a été confirmée par un porte-parole du maire Eric Adams.

“Ce matin, Eric Ulrich a présenté sa démission en tant que commissaire du DOB dans le but, selon ses propres termes, d’éviter” une distraction inutile pour l’administration Adams “”, a déclaré le porte-parole, Fabien Levy, dans un communiqué.

“Nous avons accepté sa démission, apprécions qu’il ait franchi cette étape et lui souhaitons bonne chance”, a ajouté M. Levy. “Nous n’avons plus connaissance d’aucune enquête et, par respect pour sa vie privée et celle de sa famille, nous n’avons rien à ajouter.”