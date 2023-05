Le chef des Archives nationales confirmé au milieu de la tourmente suscitée par l’enquête Trump

WASHINGTON (AP) – Le candidat du président Joe Biden à la tête des Archives nationales a été confirmé mercredi par le Sénat après une bataille partisane de plusieurs mois sur le rôle de l’agence dans l’enquête sur les documents sensibles saisis au domicile de Donald Trump en Floride.

Colleen Shogan, politologue, a été confirmée comme archiviste des États-Unis lors d’un vote de 52 voix contre 45, gagnant un certain soutien bipartisan après un retard de près d’un an.

Avec une longue carrière dans des institutions telles que le Service de recherche du Congrès, la Bibliothèque du Congrès et l’Association historique de la Maison Blanche, Shogan a cherché à assurer aux sénateurs qu’elle n’apportera pas un état d’esprit partisan au travail.

Shogan a également souligné au Congrès qu’elle n’avait pas été informée des détails ni directement impliquée dans les enquêtes criminelles en cours sur le traitement par Trump des dossiers présidentiels et plus récemment sur celui du président Joe Biden et de l’ancien vice-président Mike Pence.

Mais sa nomination s’est heurtée à l’hostilité des républicains du Sénat, qui ont cherché à la présenter comme une actrice politique de gauche. Lors de son audition de confirmation, ils ont interrogé Sogan sur ses tweets passés et une récente lettre de lanceur d’alerte alléguant qu’elle avait créé un environnement de travail « abusif » dans l’un de ses anciens postes.

« Nous vivons la militarisation politique des Archives nationales, la militarisation politique du ministère de la Justice, la militarisation politique du FBI », a déclaré le sénateur Josh Hawley, R-Mo, lors de sa première audience de confirmation.

L’enquête sur les documents classifiés, qui a commencé l’été dernier avec la perquisition du FBI dans la station balnéaire de Trump à Mar-a-Lago, a propulsé les Archives nationales traditionnellement discrètes et discrètes dans l’arène publique. Ce sont les Archives nationales qui ont lancé l’enquête avec un renvoi au FBI après que Trump a renvoyé 15 boîtes de documents contenant des dizaines de documents avec des marques classifiées.

Biden a nommé Shogan quelques jours seulement avant la recherche du FBI après que le dernier archiviste, David Ferriero, a annoncé sa retraite en avril dernier. En expliquant sa décision de se retirer, Ferriero a évoqué les craintes concernant la trajectoire politique du pays après l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

Les racines de Shogan dans le Washington officiel sont profondes. Elle a commencé sa carrière en tant qu’assistante du Congrès pour l’ancien sénateur Joe Lieberman, puis a gravi les échelons jusqu’à un poste au sein du Congressional Research Service, une opération scientifique qui produit des analyses non partisanes pour les législateurs et leur personnel. Shogan a également travaillé pendant un certain temps à la Bibliothèque du Congrès.

Jusqu’à sa confirmation, Shogan était cadre à la White House Historical Association, où elle a travaillé sous les administrations Trump et Biden.

En tant qu’archiviste, elle prendra désormais la tête d’une agence qui, malgré le tumulte politique actuel, travaille principalement comme gardienne de l’histoire américaine. L’agence s’efforce de préserver les archives de la nation, y compris des documents précieux tels que la Constitution et la Déclaration d’indépendance, et conserve une collection tentaculaire qui s’étend sur 13 milliards de pages de texte et 10 millions de cartes, graphiques et dessins, ainsi que des dizaines de millions de photographies, films et autres disques.

Au-delà de son travail à Washington, l’agence supervise 13 bibliothèques présidentielles et 14 archives régionales à travers le pays. Mais malgré le volume sans cesse croissant de documents gouvernementaux depuis la fondation des Archives en 1934, le budget de l’agence est demeuré stagnant au fil des ans.

Malgré l’opposition républicaine majoritaire, Shogan a pu obtenir le soutien de trois sénateurs du GOP, dont son amie, la sénatrice Shelley Moore Capito, RW.Va., qui l’a présentée lors de sa première audience de confirmation. Capito a décrit Shogan comme ayant « les connaissances, l’expérience, l’énergie et la profondeur du dévouement pour servir dans ce rôle ».

Les républicaines Sens. Lisa Murkowski et Susan Collins – des centristes notables – ont également voté pour Shogan.

Farnoush Amiri, Associated Press