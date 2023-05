Le chef des arbitres de Premier League révèle pourquoi l’audio VAR n’est pas diffusé en direct pendant les matchs

Le directeur de l’arbitrage de PGMOL, Howard Webb, a révélé pourquoi l’audio et les images en direct entre les arbitres assistants vidéo et les arbitres sur le terrain ne sont pas autorisés pendant les matchs de Premier League.

Dans une tentative de fournir plus de transparence autour de VAR, Webb a rejoint Jamie Carragher et Gary Neville sur Monday Night Football de Sky Sports pour discuter de plusieurs décisions impliquant la technologie de la saison actuelle de Premier League.

Dans des images inédites, ceux qui regardaient à la télévision ont eu un aperçu derrière le rideau sur le fonctionnement interne de VAR, avec des conversations détaillées entre les responsables présentées pour souligner comment une décision est finalement prise.

Les fans et les experts ont réclamé une plus grande transparence sur les décisions clés dans les rencontres, ce que Neville a demandé à Webb : « Les fans doivent voir ça, n’est-ce pas ? Nous devons voir cela et les joueurs doivent le voir.

« Qu’est-ce qu’il vous faudra pour – là où les fans n’aiment pas une décision – publier les images de manière transparente des grandes décisions ?

« Si vous diffusez les images cette nuit-là, cela permettrait probablement de déterminer s’il s’agit d’une erreur humaine. Cela peut-il arriver la saison prochaine?

En réponse, Webb a déclaré que PGMOL envisageait de publier à l’avenir des conversations dans les décisions clés du VAR et de les expliquer dans des formats similaires à ceux vus sur MNF.

Tout en discutant de la possibilité que l’audio du jeu soit disponible en direct pour les personnes qui regardent à la télévision ou même dans le stade, Webb a ensuite déclaré que ce n’était tout simplement pas une option pour le moment.

« Évidemment, c’est quelque chose de nouveau. Nous faisons un petit pas en avant et à l’approche de la saison prochaine, nous chercherons à faire la même chose », a-t-il déclaré.

« Nous ne pouvons pas le jouer en direct dans le jeu. Ce n’est pas autorisé dans les lois du jeu. La FIFA ne permet pas qu’il soit joué pendant le match. Qui sait où cela pourrait aller à l’avenir? Mais rien ne nous empêche de faire ce que nous faisons ce soir et de montrer cette information plus tard.

« J’espère que ce soir a été un bon aperçu car nous avons révélé comment les officiels communiquent et certaines des raisons derrière les décisions. À l’avenir, nous voulons faire plus de la même chose.