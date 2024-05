Le chef des affaires étrangères de l’UE déclare qu’Israël doit respecter le tribunal de l’ONU et contrôler la violence des colons en Cisjordanie

BRUXELLES (AP) — Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne a insisté dimanche sur le fait qu’Israël devait se conformer aux décisions de la plus haute cour de l’ONU et mettre fin à ses offensant dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, et a en même temps remis en question l’éventuelle implication des autorités dans les violences des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée.

Un jour où le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa a retenu l’attention après que deux pays de l’UE et la Norvège se sont engagés à reconnaître un État palestinien, Josep Borrell a encore fait pression sur Israël pour qu’il prenne des mesures immédiates pour s’assurer que les recettes fiscales destinées aux autorités palestiniennes ne soient plus versées. arrêté.

Ces demandes sont intervenues à la fin de la semaine et ont vu la communauté internationale exercer une pression croissante sur Israël pour qu’il change fondamentalement le cours de la guerre qu’il mène contre le Hamas dans la bande de Gaza, par le biais d’une action en justice internationale et de manœuvres diplomatiques.

Borrell a insisté sur le fait qu’Israël avait poussé les Palestiniens au bord de la catastrophe parce que « la situation à Gaza est au-delà des mots. La Cisjordanie occupée est au bord du gouffre et risque une explosion à tout moment. »

Alors que l’attention mondiale est concentrée sur Gaza, Borrell a déclaré que « nous ne devrions pas oublier ce qui se passe en Cisjordanie », où est basé le siège de l’Autorité palestinienne.

« Nous assistons là à une spirale de violence qui s’intensifie. Attaques aveugles et punitives perpétrées par des colons extrémistes, ciblant de plus en plus l’aide humanitaire en direction de Gaza. Et ils sont lourdement armés. Et la question est : qui les arme ? Et qui n’empêche pas cette attaque de se produire », a déclaré Borrell.

Les groupes de défense des droits et les résidents palestiniens ont déclaré que les forces israéliennes assurent souvent la sécurité des colons armés qui attaquent les villes palestiniennes et les communautés nomades.

Une telle violence des colons, a déclaré Borrell, « s’accompagne d’une expansion des colonies israéliennes et d’un accaparement de terres sans précédent ».

Borrell a également contré les menaces israéliennes de frapper financièrement les Palestiniens. Mercredi, le ministre des Finances Bezalel Smotrich a déclaré qu’il cesserait de transférer les recettes fiscales destinées à l’Autorité palestinienne, une décision qui menace de handicaper sa capacité déjà en déclin à payer les salaires de milliers d’employés.

Dans le cadre des accords de paix intérimaires des années 1990, Israël perçoit des recettes fiscales au nom des Palestiniens et utilise cet argent comme outil pour faire pression sur l’Autorité palestinienne. Après l’attaque du Hamas du 7 octobre qui a déclenché la guerre à Gaza, Smotrich a gelé les transferts, mais Israël a accepté d’envoyer l’argent à la Norvège, qui l’a transféré à l’Autorité palestinienne. Smotrich a déclaré mercredi qu’il mettait fin à cet accord.

« Les revenus indûment retenus doivent être débloqués », a déclaré Borrell, accompagné du ministre norvégien des Affaires étrangères Espen Barth Eide.

Eide était à Bruxelles dimanche pour remettre des documents diplomatiques à Mustafa avant la reconnaissance officielle par la Norvège d’un Etat palestinien, une décision largement symbolique qui a exaspéré Israël.

La reconnaissance officielle par la Norvège ainsi que par l’Espagne et l’Irlande – qui entretiennent toutes des relations amicales avec les Israéliens et les Palestiniens, tout en militant depuis longtemps pour un État palestinien – est prévue pour mardi.

Cette décision diplomatique des trois pays constitue un soutien bienvenu aux responsables palestiniens qui cherchent depuis des décennies à établir un État à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza – des territoires conquis par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et qu’ils contrôlent toujours.

« La reconnaissance signifie beaucoup pour nous. C’est la chose la plus importante que l’on puisse faire pour le peuple palestinien », a déclaré Mustafa. « C’est une bonne affaire pour nous. »

Quelque 140 pays – plus des deux tiers des Nations Unies – reconnaissent un État palestinien, mais la majorité des 27 pays de l’UE ne le font toujours pas. Plusieurs ont déclaré qu’ils le reconnaîtraient lorsque les conditions seraient réunies.

L’UE, les États-Unis et la Grande-Bretagne, entre autres, soutiennent l’idée d’un État palestinien indépendant aux côtés d’Israël, mais affirment que cela devrait faire partie d’un règlement négocié.

La Belgique, qui assure la présidence de l’UE, a déclaré qu’il fallait d’abord libérer les otages israéliens détenus par le Hamas et mettre fin aux combats à Gaza. Certains autres gouvernements sont favorables à une nouvelle initiative en faveur d’une solution à deux États, 15 ans après l’échec des négociations entre Israël et les Palestiniens.

La remise des documents dimanche a eu lieu seulement deux jours après que la plus haute cour des Nations Unies a ordonné à Israël de mettre immédiatement fin à ses activités. offensive militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de Gaza, dans le cadre de la dernière initiative qui a accru la pression sur le pays de plus en plus isolé.

Quelques jours plus tôt, le procureur général de la Cour pénale internationale demandé des mandats d’arrêt pour les dirigeants israéliens, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, ainsi que pour les responsables du Hamas.

La guerre à Gaza a commencé après que des militants dirigés par le Hamas ont traversé la frontière, tuant 1 200 personnes et prenant quelque 250 otages. L’offensive israélienne qui a suivi a tué plus de 35 000 Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, et provoqué une crise humanitaire et une quasi-famine.