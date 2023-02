Le chef des actifs numériques de Goldman Sachs présente la stratégie de blockchain

Les ravages de l’année dernière dans l’espace des crypto-monnaies ont permis une “fuite vers la qualité” parmi les investisseurs en crypto, a déclaré vendredi Mathew McDermott, responsable mondial des actifs numériques de Goldman Sachs sur “Crypto World” de CNBC.

“Nous avons un bureau de négociation de crypto au sein de l’entreprise”, a-t-il déclaré, notant que la banque ne négocie que des dérivés, des options et des contrats à terme réglés en espèces.

Les crypto-monnaies ont souffert en 2022, les investisseurs évitant les actifs à risque. Bitcoin a chuté de plus de 60% l’année dernière. L’effondrement de l’échange cryptographique FTX, ainsi que l’effondrement d’autres sociétés liées à la cryptographie, ont également soulevé des inquiétudes quant à la nécessité pour les agences fédérales d’intervenir et de réglementer l’industrie.

Depuis lors, les grands investisseurs qui continuent de participer à l’espace sont devenus plus exigeants.

“Ce que nous avons vu plus de nos plus gros clients désireux d’embarquer et de commercer avec ce qu’ils perçoivent probablement comme des entités bien mieux réglementées et capitalisées”, a ajouté McDermott, notant que cela a été un sous-produit de l’année dernière.