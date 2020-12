L’accord commercial sur le Brexit et les vaccins Covid-19 ont ouvert la voie à ce que 2021 soit « une année de reprise », a déclaré hier le chef du plus grand groupe de lobbying commercial britannique.

Le président de la CBI, Lord Bilimoria, a appelé à des actions audacieuses, notamment des réductions d’impôts pour stimuler l’économie et encourager les entreprises à vendre plus de marchandises à l’étranger.

Le fondateur de la bière Cobra, âgé de 59 ans, avait précédemment pris des positions résolument pro-européennes et a appelé à un moment donné à un deuxième référendum.

Le président de la CBI, Lord Bilimoria (photo), déclare que 2021 sera une « année de reprise » en raison des vaccins Covid et du Brexit

Mais dans une interview optimiste avec le Mail, Lord Bilimoria a salué l’accord commercial de Boris Johnson avec Bruxelles et a déclaré qu’il pourrait fournir un « tremplin » pour un retour à la croissance.

Il a déclaré: « Après des années de débats féroces, la torture d’attendre un accord ou pas d’accord est terminée.

«Les deux parties méritent des éloges pour avoir conclu un accord historique entre le Royaume-Uni et l’UE. C’est un grand pas en avant et un soulagement considérable pour de nombreuses entreprises.

« Avec un accord commercial conclu, le lancement des déploiements de vaccins et des tests de masse rapides, cela peut être un tremplin pour faire de 2021 une année de reprise. »

Lord Bilimoria a salué l’accord commercial de Boris Johnson avec Bruxelles et a déclaré qu’il pourrait fournir un « tremplin » pour un retour à la croissance

La Grande-Bretagne est entrée en récession au cours du premier semestre de l’année alors que Covid-19 a frappé et que les verrouillages ont frappé les affaires.

Et malgré un bond record de 16 pour cent de la production au troisième trimestre avec la réouverture des entreprises, l’économie est toujours de 8,6 pour cent plus petite qu’avant la crise, selon l’Office for National Statistics.

Ajoutant à la douleur, les économistes prédisent que le pays pourrait désormais se diriger vers une récession à double creux en raison des dernières mesures de verrouillage.

Lord Bilimoria a admis que la pandémie n’était « rien de moins qu’un cauchemar » pour les entreprises, mais a également souligné la force des entreprises britanniques.

«Les affaires ont fait leurs preuves», a-t-il ajouté. «Même en cette période de malheur et de morosité, nous avons montré que nous pouvions rebondir.

Après la fin de la période de transition du Brexit le 1er janvier, M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak devraient se concentrer sur des politiques qui rendront le Royaume-Uni plus attractif pour les investisseurs étrangers, a suggéré Lord Bilimoria.

Après la fin de la période de transition du Brexit le 1er janvier, M. Johnson et le chancelier Rishi Sunak devraient se concentrer sur des politiques qui rendront le Royaume-Uni plus attrayant pour les investisseurs étrangers, a suggéré Lord Bilimoria. Il a mis en garde contre les raids fiscaux sur les riches, affirmant que cela effrayerait les entrepreneurs.

Comment le pair a changé sa mélodie « Je ne pense pas que le Brexit se produira parce qu’une fois que les gens en auront pris conscience, que cela leur nuira individuellement, que cela nuira à l’économie. » Président de la CBI Lord Bilimoria Juin 2017 «Les deux parties méritent des éloges pour avoir conclu un accord historique entre le Royaume-Uni et l’UE. C’est un grand pas en avant et un soulagement considérable pour de nombreuses entreprises … cela peut être un tremplin pour faire de 2021 une année de reprise. Lord Bilimoria lundi

« Après avoir quitté l’UE, vous devez examiner ce qui fait du Royaume-Uni le deuxième ou le troisième plus grand attracteur d’investissements étrangers dans le monde », a ajouté le pair.

«C’est phénoménal – nous sommes un aimant pour les investissements étrangers, dans les services financiers, dans la recherche et le développement, car nous sommes une économie ouverte.

«Le Royaume-Uni doit être attractif d’un point de vue fiscal. Si vous commencez à mettre en place un impôt sur les sociétés et un impôt sur les plus-values, vous frapperez l’investissement étranger et la croissance intérieure. Au contraire, je réduirais les impôts pour favoriser la croissance et encourager les exportations.

«Le gouvernement pourrait être audacieux et accorder des allégements fiscaux pour les exportations. Vous avez besoin d’incitations fiscales, pas d’augmentations fiscales.

Ses commentaires interviennent alors que la Grande-Bretagne se prépare à signer un accord commercial avec la Turquie cette semaine.

Cette décision n’a été possible qu’après la conclusion de l’accord sur le Brexit, car la Turquie est en union douanière avec l’UE.

L’accord reproduira les conditions commerciales existantes entre Ankara et Londres, mais la secrétaire au Commerce international, Liz Truss, a déclaré qu’elle espérait qu’un accord « sur mesure » serait bientôt conclu.

La guerrière écologique Ursula von der Leyen est accusée d’hypocrisie pour avoir utilisé des jets privés sur près de la moitié de ses missions dans le monde

Ursula von der Leyen a été accusée d’hypocrisie pour avoir utilisé des jets privés dans près de la moitié de ses missions dans le monde.

Le chef de la Commission européenne a vanté un nouvel « accord vert », insistant sur le fait que les États membres doivent devenir neutres en carbone d’ici 2050.

Mais une analyse du Daily Mail révèle qu’elle a commandé des « taxis aériens » pour sept de ses 16 voyages officiels depuis décembre de l’année dernière. Les données de la Commission montrent que certains d’entre eux ont été affrétés pour des voyages qui auraient été possibles en train.

Ursula von der Leyen a été accusée d’hypocrisie pour avoir utilisé des jets privés sur près de la moitié de ses missions dans le monde

Les jets privés émettent jusqu’à 20 fois plus de dioxyde de carbone par passager-mile qu’un vol commercial et bien plus que les trains.

Selon les règles de la Commission, les «taxis aériens» ne devraient être envisagés que si aucun vol commercial approprié ne peut être trouvé.

Mais Mme von der Leyen, 62 ans, a affrété un jet privé en Grande-Bretagne pour donner une conférence à la London School of Economics avant le début des négociations commerciales post-Brexit en janvier.

Le trajet depuis Bruxelles ne prend que deux heures en Eurostar, le mode de transport utilisé par l’envoyé commercial britannique David Frost.

Un autre jet a été affrété pour une réunion dans l’ancienne maison près de Paris de Jean Monnet, père fondateur du bloc bruxellois.

Le chef de la Commission européenne a vanté un nouvel « accord vert », insistant sur le fait que les États membres doivent devenir neutres en carbone d’ici 2050

Mme von der Leyen, Charles Michel et David Sassoli – les présidents du Conseil et du Parlement européen – ont profité de la session pour «débattre de l’avenir de l’UE».

Cependant, les trains de Bruxelles à la capitale française prennent un peu plus de 90 minutes.

Les données montrent que des « taxis aériens » ont été utilisés pour la distance relativement courte jusqu’à Berlin pour un sommet, avant de se rendre à la réunion annuelle des élites mondiales au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Des jets ont également été affrétés pour une réunion des 27 commissaires de la Commission européenne en Croatie, une visite à la frontière gréco-turque lors d’une recrudescence de la crise des migrants au début de l’année et pour des réunions avec des responsables de l’Union africaine en Éthiopie.

Selon les données, l’un des jets « par personne » les plus chers était le voyage de cinq nuits au sommet de Berlin, puis à Davos et à Tel Aviv en Israël pour visiter un mémorial de l’Holocauste. Cela coûte 6 750 £ par personne.

La Commission a refusé de donner la facture exacte ou de confirmer combien étaient à bord, mais on pense qu’au moins dix l’ont été, donnant une facture de plus de 60 000 £.

Andrew Bridgen, député conservateur soutenant le Brexit, a déclaré: « C’est de l’hypocrisie. Avec les élites européennes, il s’agit toujours de «faire ce que je dis, ne pas faire ce que je fais».

Un porte-parole de la Commission a déclaré que certains des voyages de Mme von der Leyen devaient se faire en jet privé en raison de «contraintes d’horaire».

Andrew Bridgen, député conservateur soutenant le Brexit, a déclaré: « C’est de l’hypocrisie. Avec les élites européennes, il s’agit toujours de « faire ce que je dis ne pas faire ce que je fais »

Il a ajouté: « En outre, en ce qui concerne les arrangements de taxi aérien, plusieurs commissaires sont souvent à bord avec leur personnel et des représentants d’autres institutions de l’UE. »

La Grande-Bretagne ne contribuera plus à la facture des jets privés et des voyages à l’étranger lorsque la période de transition du Brexit expirera jeudi.

Mme von der Leyen, qui a succédé à Jean-Claude Juncker en décembre dernier, a également répertorié les entretiens avec les médias allemands comme des missions, facturant aux contribuables des milliers de livres pour y assister à Berlin.

Lors de son premier discours au Parlement européen, elle a mis en garde contre la menace du changement climatique, qui, selon les militants, est alimentée par les émissions des transports aériens.

Elle a insisté sur le fait que les politiciens et les institutions de l’UE « doivent également prêcher par l’exemple », ajoutant: « Nous devons apprendre ce que ce changement signifie dans notre vie quotidienne, comment pratiquer la durabilité. »