Le chef d’entreprise et philanthrope Robert Addison Day est décédé à 79 ans – Daily News

Journée Robert Addison. Photo : Fondation WM Keck

Les funérailles étaient attendues aujourd’hui pour l’homme d’affaires et philanthrope Robert Addison Day, président et ancien PDG de la Fondation WM Keck et ardent partisan de son alma mater, Claremont McKenna College.

Day est décédé jeudi à 79 ans.

« En tant qu’ami cher, ancien élève fidèle, chef d’entreprise mondial, président dévoué du conseil d’administration et donateur visionnaire, l’engagement personnel, professionnel et philanthropique de Robert envers Claremont McKenna est extraordinaire. L’héritage de son impact est incalculable », a déclaré le président du CMC, Hiram Chodosh, dans un communiqué. « L’ensemble de la communauté CMC et tous ceux que nous servons bénéficieront des dividendes des investissements de Robert pour les générations à venir. »

Originaire de Los Angeles, Day a commencé sa carrière dans la finance d’entreprise à New York, puis a fondé la Trust Company de la société financière West en 1971. Trente ans plus tard, il a vendu la société, aujourd’hui connue sous le nom de TCW Group, pour 2,5 milliards de dollars. Il a également été fondateur et président de la société d’investissement Oakmont Corporation, basée à Los Angeles.

En 2007, il a fait don de 200 millions de dollars au Claremont McKenna College pour créer le programme Robert Day Scholars – le plus gros don connu jamais offert à une institution d’arts libéraux.

« Je sais, en discutant quotidiennement avec des PDG et en siégeant au conseil d’administration d’entreprises de plus de 40 milliards de dollars, qu’il existe une énorme opportunité pour les jeunes qui possèdent des compétences en leadership, un sens financier, ainsi que le genre de jugement et de perspective que seule une formation de premier cycle en arts libéraux peut fournir », a déclaré Day au moment du don.

En tant que dirigeant de la Fondation Keck, créée par son grand-père, William Myron Keck, il a supervisé la distribution de plus de 2 milliards de dollars de subventions. Parmi les organisations qui en ont bénéficié figuraient Keck Medicine de l’USC, la Keck Biomedical Initiative de l’UCLA, la National Academies Keck Futures Initiative, le Los Angeles County Museum of Art, le Keck Institute for Space Studies de Caltech, le Keck Center of Science and Engineering de l’Université Chapman, le Keck Graduate. Institut des Claremont Colleges, recherche sur le COVID-19 à l’USC et à l’UCLA et subventions de filet de sécurité.

« Le nom de Robert – et celui de sa famille – restera gravé à jamais sur cette partie importante de la trajectoire ascendante de l’université », ont déclaré la présidente de l’USC, Carol L. Folt, et la présidente du conseil d’administration de l’USC, Suzanne Nora Johnson, dans une lettre conjointe publiée lundi. « Beaucoup d’entre nous connaissent Robert depuis longtemps et apprécient à quel point son leadership et sa vision ont contribué à construire une meilleure USC et une Californie du Sud plus forte. »

La Fondation Keck a fait don de 110 millions de dollars à l’USC en 1999 pour créer la Keck School of Medicine. Il a offert à l’université 150 millions de dollars supplémentaires en 2011 et 10 millions de dollars de plus en 2017.

« Robert croyait fermement à la mission de la fondation consistant à soutenir les découvertes pionnières en matière de science, d’ingénierie et de recherche médicale », ont déclaré les co-PDG de la fondation, Joseph Day et Steve Keck, dans un communiqué commun. « Dans le domaine de l’éducation, il s’est engagé à soutenir les programmes de premier cycle qui favorisent des approches inventives en matière d’enseignement et une participation efficace des étudiants à la recherche. En Californie du Sud, il s’est concentré sur la fondation soutenant des organisations qui enrichissent la vie des résidents de la région, en particulier des enfants, des jeunes et de leurs familles.

« Nous poursuivrons cette mission consistant à générer des bénéfices de grande envergure pour l’humanité et à suivre les idéaux de notre arrière-grand-père fondateur, de notre oncle, de notre père et de notre cousin. »

Day était administrateur à vie du Los Angeles County Museum of Art ; administrateur honoraire de la Fondation présidentielle Ronald Reagan et du Saint John’s Health Centre ; membre du Cercle des fondateurs de l’Institut James A. Baker III pour les politiques publiques de l’Université Rice ; et membre du conseil des gouverneurs de The Broad Foundations.

Il était le plus jeune membre du conseil d’administration du Claremont McKenna College lorsqu’il s’est joint au comité en 1970. Il a présidé le conseil d’administration de 1990 à 1998.

La Fondation et l’Institut présidentiels Ronald Reagan ont publié lundi un communiqué affirmant que Reagan « a toujours apprécié le sens des affaires de Robert Day et admiré son généreux soutien philanthropique à tant de bonnes causes à travers l’Amérique ».

« Les conseils de Robert Day ont été sollicités dans tout le pays. En 2002, il a siégé au Conseil consultatif sur le renseignement étranger du président Bush, qui conseille le président sur les activités de collecte de renseignements, de contre-espionnage et de renseignement étranger. Robert Day a siégé avec distinction au conseil d’administration de la Fondation et de l’Institut présidentiels Ronald Reagan depuis 2017. Il nous manquera beaucoup. Nos pensées et nos prières vont à sa femme, Marlyn, à ses trois enfants et à toute la famille Day.

Day laisse dans le deuil ses enfants Joe, DiDi et Jon; ses petits-enfants Taj, Sosi, Avo et Ziggy ; sa femme Marlyn Day, ainsi que son frère Matt Day et sa famille. Il fut précédé par ses frères Lawrence et TJ et sa sœur Tammis. Day était auparavant marié à Marina Day (Forstmann) et Kelly Day (Gilmore).