Le chef de « Yellowstone » partage les plats préférés de Kevin Costner et affirme qu’il est un « mangeur difficile »

Le chef derrière la série « Yellowstone » révèle des secrets sur la star Kevin Costner et ses habitudes alimentaires « difficiles ».

Gabriel « Gator » Guilbeau – qui prépare les repas pour l’ensemble du tournage de toutes les émissions « Yellowstone » de Taylor Sheridan et joue également Gator dans la série à succès – a révélé à Delish que Costner avait des habitudes alimentaires similaires à celles de son personnage John Dutton.

Guilbeau a préparé un plat de pouding au pain bourbon à l’ananas pour le point de vente et a révélé que ce repas particulier est celui que Costner apprécie réellement.

« Kevin Costner est une personne assez difficile à nourrir », a-t-il commencé. « Surtout parce qu’il est très simple. Des ingrédients simples et des recettes simples comme le pouding au pain sont excellents. »

Une scène de « Yellowstone » qui a marqué le chef est celle où il a servi la pieuvre de la famille Dutton lors d’une interaction tendue autour de la table à manger.

Guilbeau a déclaré au média que bien que le plat de fruits de mer ait été préparé pour les Duttons, « Kevin est un mangeur très difficile. En aucune façon, il ne mangerait de vrai poulpe. »

La réaction de John Dutton a fait écho à la propre vision de l’acteur de la pieuvre dans la scène. Guilbeau a détaillé comment cela s’est déroulé du point de vue du chef.

« Je l’ai assis devant Kevin et il n’avait pas du tout vu la pieuvre », a-t-il commencé. « Alors, j’ai posé cette grosse araignée de mer devant le pauvre Kevin Costner. Il m’a regardé comme s’il était un petit enfant et j’ai juste marché sur son chat ou quelque chose du genre ou volé sa sucette, parce qu’il m’a lancé ce regard et c’était une véritable réaction que l’on voit dans la série « Gator, qu’est-ce que c’est que ça ? »

Bien que Costner ne se soit pas montré fan de certains plats de fruits de mer, Guilbeau a expliqué qu’il était également ravi de le voir sur le plateau et que sa faiblesse réside dans ses friandises sucrées.

« Kevin aime toujours me dire qu’il suit un régime et ne prend plus de sucre, puis il me demande de lui préparer une tarte aux pommes », a-t-il déclaré. « Le même jour, généralement. »

Guilbeau a partagé ce qu’il pensait du régime alimentaire de Costner avant le tournage de « Yellowstone » : « Avant de me rencontrer, je pensais uniquement [he] aurait pu vivre de chili en conserve et de hot-dogs. »

Le chef a déclaré à Delish qu’il nourrissait plus de 300 personnes par jour lorsqu’il travaillait sur les décors « Yellowstone » et « 1883 ». Il a travaillé comme chef des services d’artisanat pour les projets cinématographiques et télévisuels du réalisateur Taylor Sheridan au cours des cinq dernières années.

Quant à jouer un rôle d’acteur dans « Yellowstone », a déclaré Guilbeau, « Je pensais que je serais en arrière-plan de la série. J’avais une caméra devant mon visage… alors je suis revenu à l’essentiel et j’ai commencé à préparer le dîner. « .

« Yellowstone » a connu une année difficile. Costner, qui incarne le patriarche de la famille Dutton, a annoncé sa sortie de la série, et Sheridan a révélé que la série se terminerait après la cinquième saison à venir.

Le co-créateur de la série avait précédemment révélé que la sortie anticipée de Costner ne « modifiait » pas le personnage de John Dutton.

« Cela tronque la fermeture de son personnage », avait déclaré Sheridan au Hollywood Reporter. « Cela ne le modifie pas, mais cela le tronque. »

« Dutton n’allait pas être là jusqu’à la toute fin de « Yellowstone », a-t-il ajouté. Sheridan a affirmé que le scénario original était resté inchangé malgré la fin abrupte.

Bien que le co-créateur de la série n’ait pas révélé si le personnage de Costner serait « emmené à la gare », ce qui signifie « Yellowstone » signifie tué, il a donné aux fans un indice sur ce qui n’arriverait pas au héros occidental bien-aimé.

« J’ai été tué dans un accident de voiture ‘f— you’! » Sheridan l’a souligné, faisant référence à la mort de son personnage de « Sons of Anarchy ».

« Je ne fais pas d’accidents de voiture », a-t-il expliqué. « Si [Dutton’s fate] gonfle [Costner’s] L’ego ou les insultes sont des dommages collatéraux dont je ne prends pas en compte dans la narration. »

Le succès de la série « Yellowstone » a donné lieu à plusieurs émissions dérivées, dont « 1923 » et « 1883 », ainsi qu’à un prochain projet mettant en vedette Matthew McConaughey.

La cinquième et dernière saison de « Yellowstone » devait être diffusée en novembre, mais Sheridan a révélé lors de la grève des scénaristes et des acteurs qu’il avait interrompu l’écriture, retardant probablement la sortie de la deuxième partie de la dernière saison.