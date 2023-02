Le chef de WhatsApp critique Telegram pour avoir induit ses utilisateurs en erreur sur son cryptage

WhatsApp (ou plutôt la société mère Meta) est à l’offensive – il y a quelques mois, Mark Zuckerberg a affirmé que “WhatsApp est beaucoup plus sécurisé qu’iMessage”, maintenant une autre application de messagerie, Telegram, a été appelée par Will Cathcart, le chef de WhatsApp à Meta.

Cathcart a cité un article de Filaire et sa propre critique de la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout (E2EE) de Telegram. Il n’a pas été vérifié de manière indépendante, dit Cathcart, et il existe d’autres défauts, par exemple, il n’est pas activé par défaut et E2EE n’est pas disponible pour les discussions de groupe (en raison des problèmes que cela causerait lors de la sauvegarde de vos données, selon Telegram lui-même) .

Telegram n’est pas crypté de bout en bout par défaut et n’offre aucun e2ee pour les groupes. Extrait de l’article : “Telegram a la capacité de partager presque toutes les informations confidentielles demandées par un gouvernement” – Will Cathcart (@wcathcart) 10 février 2023

L’équipe Telegram a sa propre critique de WhatsApp. Par exemple, l’option de sauvegarde des discussions sur Google Drive désactive efficacement le cryptage car les sauvegardes ne sont pas cryptées et les agences gouvernementales peuvent demander à Google les données au lieu de WhatsApp.

Bien sûr, les deux parties ont intérêt à prétendre que leur service est supérieur à l’autre. Vous pouvez lire Cathcart Fil Twitter pour plus de détails sur sa critique de Telegram. Cet article de Wired vaut également la peine d’être lu, il raconte plusieurs cas où les autorités russes ont apparemment accès à des discussions secrètes sur Telegram. Il y a plus, l’API de localisation défectueuse de Telegram peut avoir donné les emplacements des utilisateurs jusqu’à un rayon d’environ 3 km/2 mi. Telegram a retravaillé l’API mais n’a peut-être pas résolu le problème.

Via