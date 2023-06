Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin sera envoyé en Biélorussie, selon la Russie | Nouvelles du monde

Une affaire pénale contre Yevgeny Prigozhin a été classée, a déclaré le Kremlin (Photo: .)



Le chef mercenaire Wagner Yevgeny Prigozhin quitte le quartier général du district militaire sud à Rostov-on-Don, en Russie, ce soir (Photo: Reuters) Le Kremlin affirme que Yevgeny Prigozhin se rendra en Biélorussie dans le cadre d’un accord visant à désamorcer les tensions de la rébellion. Cependant, la Russie a admis que les responsables ne savaient pas où se trouvait actuellement le chef du groupe Wagner. S’exprimant ce soir, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que le président biélorusse Alexandre Loukachenko avait proposé de servir de médiateur. après près de 24 heures de bouleversements. Loukachenko connaissait personnellement Prigozhin depuis environ 20 ans. Suivez les dernières nouvelles de Russie avec notre blog en direct. La sécurité avait été renforcée à Moscou après que M. Prigozhin ait accusé le Kremlin d’avoir lancé une frappe mortelle de missiles sur ses troupes de Wagner. Les forces de Wagner ont appelé à une rébellion armée contre les dirigeants militaires russes alors que le président Vladimir Poutine a averti le groupe qu’il y aurait une « punition inévitable ». Le chef du Kremlin a dénoncé la « trahison » et la « trahison » du groupe Wagner suite à la remise en cause de sa puissance militaire. Les gens se rassemblent pour regarder le groupe de mercenaires privés Wagner à Rostov-on-Don partir ce soir (Photo: Reuters)



Yevgeny Prigozhin a posé pour des selfies et a souri en quittant la ville (Photo: Reuters) Mais les troupes ne seront pas non plus punies car une affaire pénale contre leur chef est close, a ajouté M. Peskov dans sa déclaration ce soir. Plus: Tendance

L’annonce fait suite à une déclaration du bureau du président biélorusse Alexandre Loukachenko – qui a déclaré avoir négocié un accord après avoir précédemment discuté de la question avec M. Poutine. L’insurrection éclair de Wagner a semblé se développer avec peu de recul des forces armées régulières russes, soulevant des questions sur l’emprise de Poutine sur le pouvoir dans la nation dotée d’armes nucléaires, même après l’arrêt brutal de l’avancée de Wagner. En Ukraine, les mercenaires de M. Prigozhin sont devenus une force majeure dans la guerre, combattant en tant qu’homologues de l’armée russe dans des batailles avec les forces ukrainiennes. Des chars sortent de la ville après que M. Prigozhin a annoncé une retraite (Photo: Reuters) Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Cela inclut ses combattants prenant Bakhmut, la ville où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Les soldats rebelles de M. Prigozhin étaient en route vers Moscou aujourd’hui avant de faire demi-tour pour éviter « l’effusion de sang ». Il a déclaré que les soldats avaient avancé de 200 km – 124 miles – vers la ville au cours des dernières 24 heures. Dans un nouveau message audio, le chef de Wagner dit qu’il a ordonné aux troupes de « faire demi-tour en raison du risque de déversement de sang ». Des témoins ont déjà rapporté avoir vu les troupes du groupe Wagner se retirer de la ville de Rostov-sur-le-Don. Des foules immenses se sont rassemblées pour regarder les chars et les soldats déployer la ville. Vous avez une histoire ? Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Ou vous pouvez soumettre vos vidéos et photos ici. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre actualités. Suivez Metro.co.uk sur Twitter et Facebook pour les dernières nouvelles mises à jour. Vous pouvez désormais également recevoir des articles de Metro.co.uk directement sur votre appareil. Inscrivez-vous à nos alertes push quotidiennes ici.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source