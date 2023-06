Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin accusé d’avoir organisé un coup d’État contre Vladimir Poutine

Dans le message audio posté sur Telegram, Prigozhin a déclaré qu' »un grand nombre » de ses combattants avaient été tués lors d’une frappe de l’armée russe sur un camp de Wagner. Il a publié une vidéo qui, selon lui, montre les conséquences de l’attaque à la roquette dans la région sud de Rostov.

« Ceux qui ont tué nos gars, et des dizaines de milliers de vies de soldats russes [in the war in Ukraine] seront punis », a-t-il dit.

« Je vous demande de ne pas résister. Quiconque le fera sera considéré comme une menace et détruit. Cela vaut pour tous les points de contrôle et l’aviation sur notre chemin. Le pouvoir présidentiel, le gouvernement, la police et la garde russe fonctionneront comme d’habitude. Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice. Nos actions n’interfèrent en aucune façon avec les troupes.

Il a affirmé que la Russie n’avait fait face à aucune menace immédiate de la part de l’Ukraine lorsque Poutine a commencé son invasion à grande échelle l’année dernière et a accusé les hauts gradés de l’armée de tromper le président russe pour leur propre profit personnel.

La diatribe, publiée sur les réseaux sociaux vendredi soir, heure du Royaume-Uni, est le dernier volet de la dispute de longue date de Prigozhin avec le ministre de la Défense Sergei Shoigu, qu’il a accusé d’avoir saboté l’effort de guerre avec Valery Gerasimov, chef d’état-major russe.