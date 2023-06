Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le patron mutiné de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a renvoyé ses troupes de Moscou pour « éviter l’effusion de sang » dans la ville russe.

Dans un message audio, le chef du groupe de mercenaires rebelles a déclaré que ses soldats retourneraient à leurs bases, dans un demi-tour dramatique quelques heures seulement avant qu’ils ne soient censés atteindre la ville.

Il a dit avoir donné l’ordre de faire demi-tour de leur avance sur Moscou, après avoir précédemment pris le contrôle des bases militaires dans les villes de Rostov et de Voronej, « en raison du risque de déversement de sang ».

L’annonce a semblé désamorcer une crise croissante alors que les habitants de Moscou se préparaient à l’arrivée de l’armée privée, les habitants étant invités à rester chez eux et le travail annulé lundi.

Poutine qualifie la mutinerie de Wagner de « coup de poignard dans le dos » des troupes russes

Cela survient après que le président russe Vladimir Poutine a juré que M. Prigozhin ferait face à de dures conséquences pour ce qu’il a décrit comme une « campagne criminelle » équivalente à une « mutinerie armée ».

M. Prigozhin a déclaré que ses hommes n’étaient qu’à 120 milles de Moscou mais qu’il avait décidé de les refouler pour éviter de « verser le sang russe ».

Dans son message audio de samedi soir, M. Prigozhin a déclaré : « Ils voulaient dissoudre la compagnie militaire Wagner. Nous nous sommes lancés dans une marche de la justice le 23 juin. En 24 heures nous sommes arrivés à moins de 200 km de Moscou. Pendant ce temps, nous n’avons pas versé une seule goutte du sang de nos combattants.

« Maintenant, le moment est venu où le sang pourrait couler. Comprendre la responsabilité [for the chance] que le sang russe sera versé d’un côté, nous retournons nos colonnes et retournons aux camps de campagne comme prévu.

Les soldats de Wagner retourneront à leurs bases après que Prigozhin ait stoppé leur avance sur Moscou quelques heures avant d’atteindre la ville (AFP via Getty Images)

Il n’a pas précisé si le Kremlin avait répondu à sa demande d’évincer le ministre de la Défense Sergueï Choïgou dans le but de « rétablir la justice ».

La désescalade de la crise intervient après que le bureau du président biélorusse Alexandre Loukachenko, un proche allié de M. Poutine, a affirmé qu’il avait négocié un accord avec M. Prigozhin après avoir discuté de la situation avec M. Poutine.

Le bureau de M. Loukachenko a déclaré que le patron de Wagner avait accepté son offre d’arrêter l’avancée du groupe, affirmant que l’accord proposé contiendrait des garanties pour la sécurité des troupes de Wagner.

M. Poutine a déclaré plus tôt que la Russie défendrait et « repousserait » les actions des forces de Wagner, qui, selon lui, étaient un « coup de poignard dans le dos des troupes et du peuple russe ».

Wagner est un groupe paramilitaire privé dirigé par M. Prigozhin qui prétend avoir plus de 25 000 combattants sous ses ordres. Sa capture de sites militaires à Rostov est importante car la ville sert de principal centre logistique arrière pour l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

L’avancée du groupe intervient après que M. Prigozhin a accusé l’armée de M. Poutine d’avoir bombardé un camp d’entraînement à Bakhmut, en Ukraine, qui a tué des dizaines de ses soldats.