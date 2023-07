Le chef de Wagner qui a défié Poutine est actuellement en Russie, selon le président biélorusse

Le chef mutiné du groupe russe Wagner n’est plus en Biélorussie et on ne sait pas si ses combattants s’y rendront, a déclaré jeudi le président biélorusse Alexandre Loukachenko, soulevant des questions sur l’accord qui a mis fin à la révolte du mois dernier.

Loukachenko a déclaré le 27 juin qu’Evgueni Prigojine était arrivé en Biélorussie dans le cadre de l’accord qui a désamorcé la crise, qui avait vu les combattants de Wagner capturer brièvement la ville de Rostov-sur-le-Don, dans le sud de la Russie, puis marcher vers Moscou.

Mais Loukachenko, qui a négocié l’accord, a déclaré jeudi que Prigozhin était maintenant à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville de Russie, ou qu’il aurait peut-être déménagé à Moscou.

« Il n’est pas sur le territoire de la Biélorussie », a déclaré Loukachenko lors d’une conférence de presse à Minsk.

Loukachenko a également déclaré que la question de la relocalisation des unités de Wagner en Biélorussie n’avait pas été résolue et dépendrait des décisions de la Russie et de Wagner.

« Qu’ils soient en Biélorussie ou non, en quelle quantité, nous le découvrirons dans un avenir proche », a-t-il déclaré.

Approfondissement du mystère

Ses commentaires ont mis en évidence les énormes incertitudes entourant les termes et la mise en œuvre de l’accord qui a mis fin à la mutinerie, qui, selon le président russe Vladimir Poutine, aurait pu plonger le pays dans la guerre civile.

Les hommes de Prigozhin ont été le fer de lance d’une grande partie des combats en Ukraine, mais il a également accusé les hauts gradés russes de corruption et d’incompétence. Prigozhin a lancé la » marche de la justice » du 24 juin sur Moscou en signe de protestation contre les dirigeants militaires.

ÉCOUTEZ | Quel impact la mutinerie de Wagner a-t-elle eu sur Vladimir Poutine ?

Brûleur avant22:25La mutinerie de Wagner a-t-elle affaibli Vladimir Poutine ?

La télévision d’État russe a lancé mercredi une attaque féroce contre Prigozhin et a déclaré qu’une enquête sur ce qui s’était passé était toujours vigoureusement poursuivie.

Un avion d’affaires lié à Prigozhin a quitté Saint-Pétersbourg pour Moscou mercredi et se dirigeait vers le sud de la Russie jeudi, selon les données de suivi des vols, mais il n’était pas clair si le chef mercenaire était à bord.

Si Prigozhin est en mesure de retourner en Russie en toute impunité, cela soulèverait de nouvelles questions sur l’autorité de Poutine à la suite de la brève mutinerie qui a marqué le plus grave défi à ses 23 ans au pouvoir.

Poutine a déclaré aux dirigeants asiatiques cette semaine que l’épisode avait montré que la société russe était plus unie que jamais. Le Kremlin a refusé de s’engager dans une discussion sur le sort de Prigozhin.

« Non, nous ne suivons pas ses mouvements. Nous n’avons ni la capacité ni le désir de le faire », a déclaré jeudi le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, en réponse à la question d’un journaliste.

Jeudi, le président biélorusse Alexandre Loukachenko s’adresse aux médias dans sa résidence, le Palais de l’Indépendance, dans la capitale Minsk. (Alexandre Nemenov/AFP/Getty Images)

Peskov a confirmé que le départ de Prigozhin pour la Biélorussie était l’une des conditions de l’accord.

« Cela a été discuté. Nous et [Lukashenko] ont parlé de cela », a déclaré Peskov.

Loukachenko a déclaré qu’il avait accepté de rencontrer Poutine dans un proche avenir et discuterait avec lui de la situation de Prigojine.

Prigozhin est « absolument libre » et Poutine ne « l’éliminera pas », a déclaré Loukachenko.

REGARDER l Un regard sur la chronologie de Prizoghin (26 juin): Yevgeny Prigozhin : d’allié de Poutine à adversaire Yevgeny Prigozhin était l’un des principaux alliés du président russe Vladimir Poutine, jusqu’à ce qu’il dirige ce qui est décrit comme une tentative de mutinerie. David Common de CBC explique comment Prigozhin est passé de l’un des plus grands alliés de Poutine à un adversaire public.

Loukachenko a déclaré qu’une offre à Wagner de stationner certains de ses combattants en Biélorussie – une perspective qui a alarmé les pays voisins de l’OTAN – est toujours valable.

« Nous ne construisons pas de camps. Nous leur avons offert plusieurs anciens camps militaires qui ont été utilisés à l’époque soviétique, y compris près d’Osipovichi. S’ils sont d’accord. Mais Wagner a une vision différente du déploiement, bien sûr. Je ne vous parlerai pas de cette vision, « , a déclaré le dirigeant biélorusse aux journalistes.

Récriminations sur la menace nucléaire

Loukachenko a également déclaré qu’il ne considérait pas la présence de Wagner en Biélorussie comme un risque pour son pays et ne croyait pas que Wagner prendrait jamais les armes contre la Biélorussie. Il a déclaré que l’armée biélorusse pourrait bénéficier de l’expertise de Wagner.

La Biélorussie est un proche allié de la Russie et a commencé le mois dernier à recevoir des armes nucléaires tactiques russes qui, selon Poutine, sont destinées à dissuader l’Occident de tenter d’infliger une « défaite stratégique » à la Russie.

Dans des commentaires adressés à l’Occident, Loukachenko a déclaré: « Nous n’allons attaquer personne avec des armes nucléaires. [If] vous ne nous touchez pas, oubliez les armes nucléaires. Mais si vous commettez une agression, la réponse sera instantanée. Les objectifs ont été définis. »

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré aux journalistes jeudi que Moscou réagirait avec la plus grande dureté à toute attaque ukrainienne contre la centrale nucléaire de Zaporizhzhia.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées d’avoir prévu d’attaquer la plus grande centrale nucléaire d’Europe, située sur le territoire sous contrôle russe dans la région ukrainienne de Zaporizhzhia, près de la ligne de front du conflit entre la Russie et l’Ukraine.