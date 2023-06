Le chef de Wagner Prigozhin organise-t-il un «coup d’État»?

La querelle de plus en plus publique entre les chefs militaires russes et le chef d’un groupe paramilitaire russe s’est intensifiée de façon spectaculaire vendredi, lorsque Yevgeny Prigozhin, le chef du groupe paramilitaire Wagner, a accusé les forces armées russes d’avoir attaqué ses soldats et a juré des représailles. C’était une accusation choquante, avec des conséquences imprévisibles pour Prigozhin, la Russie, et l’invasion de l’Ukraine par le pays.

« Le mal que la direction militaire du pays met en avant doit être arrêté. Ils ont oublié le mot « justice » et nous le rendrons », a déclaré Prigozhin dans un enregistrement publié vendredi sur les réseaux sociaux de Wagner, selon le Wall Street Journal.

Le ministère russe de la Défense a démenti les allégations de Prigozhin selon lesquelles l’armée avait lancé une frappe contre les combattants de Wagner, la qualifiant de « provocation ». Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi soir que le président russe Vladimir Poutine était « au courant » des affirmations de Prigojine et que le Kremlin prenait « toutes les mesures nécessaires ».

Peu de temps après, les forces de l’ordre russes ont déclaré qu’en réponse aux déclarations de Prigozhin, les services de sécurité russes, le FSB, avaient lancé une affaire pénale pour appels à un soulèvement armé. « Nous exigeons l’arrêt immédiat de ces actions illégales. »

Le chef adjoint du renseignement militaire russe est allé jusqu’à qualifier cela de tentative de « coup d’État » dans une vidéo exhortant les combattants de Wagner à se retirer. Le procureur général de Russie a également annoncé que Prigojine faisait désormais l’objet d’une enquête « pour suspicion d’organisation d’une rébellion armée », rapporte le New York Times. Prigozhin lui-même, pour ce que ça vaut, a nié qu’il menait un coup d’État, le qualifiant de « marche de la justice ».

Vidéos et images postées sur les réseaux sociaux Vendredi soir, les forces de sécurité russes patrouillaient dans les rues de Moscou et d’une autre ville russe, apparemment proche de l’endroit où les troupes de Wagner sont déployées en Ukraine.

Prigozhin, dont les forces de Wagner ont aidé à prendre la ville de Bakhmut, a été de plus en plus bruyant dans ses attaques contre les chefs militaires russes, publiant des critiques de plus en plus cinglantes des hauts gradés sur l’effort de guerre et accusant les généraux de refuser à Wagner les munitions et le soutien nécessaires. combattre efficacement.

Prigozhin a généralement évité de critiquer directement Poutine lui-même, mais plus tôt vendredi, il avait publié une vidéo sur Telegram avec une évaluation étonnante de l’effort de guerre de la Russie. Dans ce document, il a attaqué la justification de la guerre par l’armée russe – et, par extension, celle de Poutine -, affirmant essentiellement que la menace d’agression de l’OTAN à travers l’Ukraine était constituée par les hauts gradés et les élites corrompues de la Russie. La guerre, a déclaré Prigozhin, était « nécessaire pour qu’un groupe de scumbags triomphe et montre à quel point ils sont une armée forte ». Il a inclus une diatribe contre le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qui, selon Prigozhin, a poussé à la guerre pour obtenir une promotion, et dont les décisions ont entraîné la mort de milliers de soldats russes.

Prigozhin a pris une part très publique – et très risquée – à la guerre en Ukraine, et il a peut-être finalement franchi une ligne contre laquelle il se heurte depuis de nombreuses semaines. Pourtant, cette histoire est encore en plein développement, et le gouvernement russe et Prigozhin ont intérêt à pousser leur propre propagande en ce moment.

Prigozhin est un allié de Poutine et un survivant politique, mais ceux-ci ont souvent des limites dans la Russie de Poutine. Pourtant, tout ce qui se déroule est une nouvelle fissure dans la machine de guerre russe et une fenêtre sur certains des dysfonctionnements de l’État russe – un dysfonctionnement, en partie, de la propre fabrication de Poutine.

Qui est ce personnage de Prigozhin et que veut-il ?

Prigozhin, l’homme au centre de tout cela, est un challenger improbable et imparfait de l’effort de guerre de la Russie.

Connu comme « le chef de Poutine », il a été en quelque sorte un réparateur du régime de Poutine. Il ne fait pas exactement partie du cercle restreint de Poutine, mais possède les compétences et les relations nécessaires pour se rendre utile et nécessaire. Il peut s’agir de créer une ferme de trolls pour semer la discorde politique à l’étranger, y compris lors des élections américaines de 2016, ou d’agir en tant que leader de Wagner, une force privée semblable à un mercenaire pour faire les enchères du Kremlin. Dans les deux cas, Prigozhin a servi les intérêts de l’État russe, mais avec juste assez de distance pour offrir à Poutine une mesure de déni plausible.

Prigozhin a prétendu être le fondateur du groupe Wagner, mais la réalité est probablement beaucoup plus compliquée. Il est plus probablement la figure de proue commode du groupe, sur lequel la Russie s’est appuyée pendant des années pour faire ses enchères à travers le monde dans des endroits où elle ne voulait pas engager ouvertement des troupes ou des ressources, et où elle pourrait opérer dans une sorte de zone grise. . Cela a de nouveau accordé à Moscou un degré de déni plausible alors qu’il exerçait son influence et ses intérêts dans d’autres coins du globe, de la Syrie au Mali en passant par le Venezuela. Cela a également donné à Poutine une sorte de centre de pouvoir indépendant, un paramilitaire en dehors des structures militaires formelles.

Tout a commencé à changer en Ukraine, où Wagner et Prigozhin lui-même ont assumé un rôle de plus en plus public dans la guerre.

Wagner a répondu à un besoin opérationnel et de relations publiques spécifique pour la Russie. Les combattants du groupe – dont une partie étaient des condamnés recrutés dans les prisons russes – se sont embourbés et ont attaqué les forces ukrainiennes à un moment où l’armée russe était en plein désarroi. Le groupe a remporté sa victoire la plus substantielle à Bakhmut, l’un des principaux gains territoriaux de la Russie depuis l’été dernier. Mais cette victoire a pris des mois et s’est accompagnée d’un nombre impressionnant de victimes.

Mais au fur et à mesure que la bataille pour Bakhmut se poursuivait, Prigozhin s’exprimait de plus en plus ouvertement sur ce qu’il considérait comme les échecs de l’armée russe et de ses dirigeants. Dans une vidéo publiée par Prigozhin en mai, il se tient dans un champ, apparemment entouré de cadavres de combattants wagnériens morts. « Choïgou ! Gerasimov ! Où sont les putains de coquillages ? dit Prigozhin, se référant au ministre de la Défense et au chef d’état-major de l’armée. « Ils sont venus ici en tant que volontaires et sont morts pour que vous puissiez vous gaver dans vos bureaux. »

Ce genre de critiques est franchement choquant pour un type qui dépend largement des largesses de Poutine ; dans un pays où la critique ouverte du gouvernement, et surtout de la guerre, est souvent brutalement réprimée ; et au sein d’un appareil militaire où une insubordination d’une telle ampleur est rarement tolérée.

Certains ont interprété la fanfaronnade de Prigozhin comme un oligarque se sentant lui-même et profitant de l’incompétence de l’armée russe pour créer son propre centre de pouvoir – peut-être même jouer le long jeu pour défier Poutine.

Mais même avant que Prigozhin n’intensifie sa rivalité avec l’armée russe cette semaine, les experts à qui j’ai parlé doutaient vraiment que Prigozhin soit en fait un rival de Poutine et puisse construire son propre centre de pouvoir dans l’État russe. Au lieu de cela, il était donc logique de considérer Prigozhin comme un fonctionnaire qui saisissait une opportunité dans un environnement par ailleurs risqué.

Il y a une place – même dans l’environnement médiatique contrôlé de la Russie – pour un repoussoir pratique, un type pour se faire remarquer et se plaindre de l’incompétence militaire russe. Il se concentre et exerce une pression sur les généraux de la guerre, mais pas sur la mission de la guerre ou sa nécessité. Ce n’est pas nécessairement un endroit permanent ou stable, et devient encore plus précaire lorsque Prigozhin dépasse son utilité.

Des experts m’ont dit ce printemps que le pire pour Prigojine était que la guerre en Ukraine se termine. « Prigozhin comprend clairement qu’il n’y aura pas de retraite sûre pour lui », a déclaré Sergey Sukhankin, chercheur principal à la Jamestown Foundation, à Vox plus tôt cette année. « Il sait que si le régime actuel, ou si son groupe Wagner, tombe, il tombe avec eux. »

Il y avait des signes alors, comme maintenant, que Prigozhin pourrait dépasser ses ambitions. Comment cela se déroulera pour lui – et pour la Russie en ce moment – ​​est extrêmement flou, bien que la vue d’où se trouve Prigozhin semble assez sombre. Si l’armée russe lance des attaques contre lui et ses combattants, et si les services de sécurité enquêtent vraiment sur lui, alors tout défi sérieux à l’État ou à l’armée russe semble plutôt voué à l’échec. Mais le fait que la Russie ait dû compter sur Wagner et Prigozhin pour mener sa guerre aide à expliquer pourquoi la Russie a lutté militairement depuis l’invasion de l’Ukraine, et cela ne changera probablement pas, quelle que soit la suite de Prigozhin.