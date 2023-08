Le chef de Wagner, Prigozhin, est peut-être mort dans un accident d’avion. Voici ce que nous savons.

Il y a deux mois, le chef du groupe Wagner, Eugène Prigojine, a mené sa milice dans une mutinerie contre le régime russe. Aujourd’hui, Prigozhin aurait été impliqué dans un accident d’avion mortel, ont rapporté les médias d’État russes.

La mort du chef paramilitaire n’a pas été officiellement confirmée, mais Prigozhin figurait sur la liste des passagers d’un avion privé qui s’est écrasé mercredi au nord de Moscou, tuant les 10 passagers à bord, selon les médias.

Si Prigojine fait partie des victimes de l’accident, il s’agirait d’une évolution dramatique – mais pas tout à fait surprenante. En juin, Prigojine a mené sa milice dans une marche rapide vers Moscou, un défi effronté au régime de Vladimir Poutine. Prigojine a brusquement stoppé sa révolte avant d’atteindre la capitale, et le Kremlin a déclaré plus tard que Prigojine avait accepté un accord – apparemment négocié par la Biélorussie – pour s’exiler en Biélorussie.

Peu de gens pensaient que Prigozhin était sur le point de profiter d’une retraite relaxante à Minsk – ou ailleurs, d’ailleurs. Comme l’a déclaré à Vox un observateur de Wagner quelques mois avant le coup d’État de courte durée de Prigojine : « Il sait que si le régime actuel ou si son groupe Wagner tombe, il tombera avec eux. »

Un improbable rival de Poutine vient peut-être de mourir dans un accident d’avion, rien à voir ici

En ce qui concerne ce crash, à l’heure actuelle, les principales sources d’information sont les autorités russes et les médias d’État – des entités pas vraiment connues pour leur transparence. Ces rapports suggèrent qu’un avion, en route de Moscou vers Saint-Pétersbourg, s’est écrasé près de la ville de Tver. Prigozhin figurait sur la liste des passagers, même s’il n’est pas encore confirmé s’il était réellement à bord du vol. Certaines chaînes Telegram, y compris celles liées au groupe Wagner, ont déclaré qu’il n’était toujours pas clair si tel était le cas.

Les médias russes ont rapporté que les dix corps avaient désormais été retrouvés et que l’avion transportait trois pilotes et sept passagers. Les autorités russes de l’aviation ont déclaré qu’elles « enquêtaient sur les circonstances et les causes de l’accident », selon le New York Times. Les chaînes Telegram liées à Wagner ont suggéré que l’avion aurait pu être abattu, selon Max Seddon du Financial Times.

Dans un déclaration sur l’accident, la porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, Adrienne Watson, a déclaré : « Nous avons vu les rapports. Si cela est confirmé, personne ne devrait être surpris. La guerre désastreuse en Ukraine a conduit une armée privée à marcher sur Moscou, et maintenant, semble-t-il, à cela.»

Poutine ne laisse pas ses rivaux rester. Prigozhin pourrait être la dernière victime.

Connu comme « le chef de Poutine », Prigozhin a longtemps été un sorte de réparateur pour le régime de Poutine. Il est issu du monde criminel de la Russie post-soviétique, ce qui a toujours fait de lui un marginal parmi les élites russes. Il ne faisait pas exactement partie du cercle restreint de Poutine, mais il possédait les compétences et les relations nécessaires pour se rendre utile et nécessaire.

Il en allait de même dans son rôle de chef du Groupe Wagner, une sorte d’armée privée qui mettait en œuvre les objectifs géopolitiques de l’État russe, notamment dans des pays comme l’Afrique et le Moyen-Orient. Au cours de l’année écoulée, Wagner a été l’un des combattants russes les plus efficaces en Ukraine, prenant finalement la ville orientale de Bakhmut au cours d’une bataille sanglante et acharnée qui a duré des mois. Il s’agissait de l’une des rares victoires de la Russie lors de sa contre-offensive hivernale, et Prigozhin avait utilisé son influence pour intensifier ses critiques à l’égard des hauts gradés militaires russes, en publiant des vidéos cinglantes accusant les généraux de refuser à Wagner les munitions et le soutien nécessaires pour combattre efficacement.

Les attaques de Prigozhin étaient si audacieuses que Poutine a finalement semblé perdre patience, et la Russie a publié une directive selon laquelle l’armée russe intégrerait officiellement les combattants de Wagner d’ici juillet. Prigozhin a affirmé qu’il voulait éviter cela et a motivé au moins en partie sa rébellion.

Cette révolte a duré environ 24 heures, les combattants de Wagner s’emparant des installations militaires dans le sud de la Russie et marchant sur Moscou. Puis, tout aussi brusquement, Prigojine a stoppé ce mouvement, affirmant qu’il ne souhaitait pas verser le sang russe. Le Kremlin a déclaré plus tard qu’un accord avait été conclu selon lequel Prigozhin éviterait les poursuites en échange de son exil en Biélorussie.

Poutine a pratiquement tenté de revenir à ses habitudes à la suite de la mutinerie de Prigozhin, même s’il a fait beaucoup plus d’apparitions publiques. Prigozhin n’a pas été largement vu en public depuis sa rébellion de juin, avec seulement des informations vagues ou sommaires sur l’endroit où il se trouve. Cela comprend une déclaration du Kremlin en juillet affirmant que Poutine avait rencontré Prigojine peu après la rébellion, au moins une vidéo qui ressemblait à la voix de Prigojine saluant les recrues de Wagner en Biélorussie, et une photo publiée en juillet apparemment prise à Saint-Pétersbourg avec un fonctionnaire de la République centrafricaine. Cette semaine encore, une personne qui semble être Prigojine a parlé dans un court clip vidéo des opérations de Wagner en Afrique – bien que la date et le lieu exact de la vidéo n’aient pas été confirmés. Il s’agissait de sa première vidéo depuis sa rébellion, publiée environ un jour avant l’accident d’avion de mercredi.

La grande question, bien sûr, est de savoir s’il s’agit d’un accident. — et, même s’il est encore tôt, il y a de nombreuses raisons de penser que ce n’est pas le cas.

La position de Prigozhin a toujours dépendu, dans une certaine mesure, des largesses de Poutine, et organiser une mutinerie contre le président l’a mis, sans équivoque, dans un état extraordinairement précaire. Prigozhin a toujours affirmé que sa révolte n’était pas une tentative de coup d’État, mais lors de sa rébellion de 24 heures en juin, il semblait au moins possible que Poutine puisse être renversé, sapant ainsi son image d’homme fort infaillible.

Ce qui a toujours signifié que l’idée selon laquelle Poutine laisserait Prigojine – ou n’importe lequel de ses combattants de Wagner – se reconstituer en Biélorussie était une idée fausse. très, très improbable. Poutine est connu pour poursuivre ses ennemis présumés dans son pays et à l’étranger. Ses détracteurs ont été empoisonnés, notamment le chef de l’opposition Alexeï Navalny. Les opposants sont tombés par les fenêtres. La Russie a également été soupçonnée d’avoir participé à des complots d’assassinat dans un accident d’avion : les autorités polonaises affirment que le Kremlin était responsable de l’accident qui a coûté la vie au président polonais en 2010. Et il convient probablement également de mentionner le rôle de la Russie dans l’abattage d’un avion civil au-dessus de l’Ukraine en 2014.

Quoi qu’il arrive à cet avion – et que Prigojine soit ou non à bord et soit mort dans cet accident mercredi – l’oligarque ne fera jamais exception à la règle dans la Russie de Poutine.

Mise à jour, 23 août, 18 h HE : Ce message a été mis à jour pour refléter les informations des médias russes selon lesquelles les 10 corps ont été retrouvés sur le site de l’accident.