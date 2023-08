Le chef de Wagner, Prigozhin, déclare que le groupe de mercenaires rend la Russie « plus grande » et l’Afrique « plus libre » dans une nouvelle vidéo de recrutement

Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a posté une nouvelle vidéo sur Telegram lundi proclamant que la force mercenaire russe rendrait la Russie « plus grande » et l’Afrique « plus libre ».

La vidéo a été publiée sur une chaîne Telegram depuis, selon Prigozhin, quelque part en Afrique.

Dans la vidéo, Prigozhin dit que le groupe Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche, et « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents, et l’Afrique encore plus libre ».

« Justice et bonheur pour les nations africaines. Donner l’enfer à l’Etat islamique, à Al-Qaïda et à d’autres bandits », dit Prigozhin, notant que les températures y dépassaient 120 degrés Fahrenheit.

« Recruter de vrais guerriers et continuer à accomplir les tâches qui ont été confiées et que nous avions promis de maîtriser », déclare Prigozhin tout en portant un fusil d’assaut et en portant des treillis militaires. Des camionnettes et d’autres personnes vêtues de treillis sont vues en arrière-plan.

La publication de la vidéo intervient près de deux mois après que Prigozhin a dirigé une rébellion de courte durée qui constituait la menace la plus sérieuse pour le président Vladimir Poutine des 23 ans de règne du dirigeant russe.

Le fondateur de Wagner a longtemps bénéficié du puissant patronage de Poutine, notamment lorsqu’il a construit une armée privée qui a combattu pour les intérêts russes à l’étranger et a participé à certaines des batailles les plus meurtrières de la guerre en Ukraine.

Les chaînes de médias sociaux russes liées au chef mercenaire ont déclaré que Prigozhin recrutait des combattants pour travailler en Afrique et invitait également des investisseurs russes à investir de l’argent en République centrafricaine via Russian House, un centre culturel dans la capitale de la nation africaine.

La République centrafricaine est l’un des pays où les mercenaires de Wagner ont été actifs et accusés d’avoir commis des violations des droits de l’homme.

Le Kremlin utilise le groupe Wagner depuis 2014 comme un outil pour étendre la présence de la Russie au Moyen-Orient et en Afrique.

« Ce n’est pas une coïncidence si le groupe Wagner étend sa présence en Afrique. La Russie considère l’Afrique comme l’une des régions les plus vitales du monde en raison de ses ressources naturelles », a déclaré l’ancienne officier du renseignement de la défense américaine Rebekah Koffler à Fox News Digital.

« Cela fait partie de la grande stratégie de Poutine visant à déplacer l’influence américaine et occidentale en Afrique. Probablement sur les ordres de Poutine, Prigozhin exécute cette stratégie, qui comprend des opérations de déstabilisation, sous le couvert d’une formation antiterroriste dispensée aux régimes instables. C’est aussi partie de la stratégie d’escalade latérale de Poutine, c’est-à-dire donner à Washington autre chose à penser, pour détourner l’attention du soutien à l’Ukraine. »

Prigozhin a passé des mois à critiquer les performances militaires de la Russie en Ukraine avant d’appeler à un soulèvement armé le 23 juin pour évincer le ministre de la Défense et de se diriger de l’Ukraine vers Moscou avec ses mercenaires.

Dans le cadre d’un accord négocié par le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Prigozhin a accepté de mettre fin à sa rébellion en échange d’une amnistie pour lui et ses combattants et de l’autorisation de déménager en Biélorussie.

Poutine a qualifié Prigozhin de traître alors que la révolte se déroulait et a promis une punition sévère, mais l’affaire pénale contre le chef mercenaire accusé de rébellion a ensuite été abandonnée. Le Kremlin a déclaré que Poutine avait eu une réunion de trois heures avec les commandants du groupe Prigozhin et Wagner quelques jours après la rébellion.

En juillet, une vidéo montrait apparemment Prigozhin en Biélorussie, mais il a ensuite été photographié en marge d’un sommet Russie-Afrique dans la ville russe de Saint-Pétersbourg. Sa localisation actuelle est inconnue.

