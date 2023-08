Le chef de Wagner, Prigojine, est-il toujours en vie ? Va-t-il ressusciter ENCORE des morts ? Le chef de Poutine a été déclaré mort dans un accident d’avion en 2019 pour réapparaître trois jours plus tard… et a été filmé avec son camarade également « tué » dans le dernier accident en disant que « la mort n’est pas la fin »

Alors que les informations circulent selon lesquelles le redoutable chef de guerre de Wagner, Eugène Prigojine, aurait été tué dans un accident d’avion près de Moscou, il est apparu que le chef mercenaire avait été déclaré mort dans une autre catastrophe aérienne en 2019 – pour réapparaître trois jours plus tard.

Prigozhin a été répertorié par les autorités russes comme l’un des 10 passagers à bord d’un avion condamné qui s’est écrasé sur une boule de flammes, tuant tous ceux à bord – deux mois jour pour jour après avoir dirigé une courte communauté contre Moscou.

Mais il n’y a toujours aucune confirmation que Prigojine, qui était une épine dans le pied de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine, est mort dans l’accident d’avion.

Et ce n’est pas la première fois que Prigojine est déclaré mort dans un accident d’avion pour réapparaître vivant et en bonne santé trois jours plus tard – ce qui amène certains à se demander si le chef de guerre de Wagner pourrait « ressusciter des morts » une seconde fois.

En octobre 2019, un avion militaire An-27 s’est écrasé avec huit personnes à son bord en République démocratique du Congo. Il a été rapporté à l’époque que Prigozhin était à bord et parmi le père – mais il est apparu trois jours plus tard qu’il était en vie.

Et Keir Giles, du groupe de réflexion Chatham House, a déclaré que l’on sait que plusieurs individus ont changé leur nom en Yevgeny Prigozhin, dans le cadre de ses efforts pour masquer ses voyages et se protéger d’un assassinat. « Ne soyons pas surpris s’il apparaît prochainement dans une nouvelle vidéo en provenance d’Afrique », a-t-il déclaré.

Cela survient alors que des images ont été diffusées montrant Prigojine parlant avec son commandant adjoint de Wagner, qui serait également parmi les morts dans le dernier accident d’avion, affirmant que « la mort n’est pas la fin » et « nous irons tous en enfer ».

Des spécialistes des urgences transportent jeudi un sac mortuaire près des épaves de l’avion privé lié au chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, sur le lieu de l’accident dans la région de Tver, en Russie.

Dans la vidéo effrayante, Dmitri Outkine a déclaré à Prigojine : « La mort n’est pas la fin, c’est juste le début de quelque chose d’autre », ce à quoi le chef de Wagner a répondu : « Oui, nous irons tous en enfer, mais en enfer nous » je serai le meilleur.

Bien qu’il n’y ait pas eu de confirmation officielle de la mort de Prigojine, les partisans du chef de guerre ont affirmé qu’il était mort et l’ont salué comme un héros et un patriote qui, selon eux, était mort aux mains de personnes non identifiées qu’il qualifiait de « traîtres à la Russie ».

Mais le comité d’enquête russe chargé d’enquêter sur l’accident a confirmé ce matin que 10 personnes avaient été tuées dans l’accident, sans aucune mention de Prigojine.

Jeudi matin, sur les lieux de l’accident, des responsables russes ont sorti des sacs mortuaires noirs d’une zone boisée. Des parties de la queue de l’avion et d’autres fragments gisaient au sol près de l’endroit où les enquêteurs légistes avaient érigé une tente.

Quel que soit l’auteur de l’accident, la mort de Prigozhin débarrasserait Poutine de celui qui avait lancé le défi le plus sérieux à l’autorité du dirigeant russe depuis son arrivée au pouvoir en 1999.

D’autres personnes qui se sont opposées à Poutine ou à ses intérêts sont également décédées dans des circonstances floues ou ont frôlé la mort, notamment des dirigeants politiques et des journalistes au franc-parler. Le Kremlin a toujours nié toute implication de l’État dans de tels incidents.

La mort de Prigozhin laisserait également le groupe Wagner, qui a suscité la colère de Poutine en juin en organisant une mutinerie armée avortée contre les hauts gradés de l’armée, sans chef et soulèverait des questions sur ses futures opérations en Afrique et ailleurs.

Le modèle brésilien d’avion d’affaires Embraer Legacy 600 qui s’est écrasé n’a enregistré qu’un seul accident en plus de 20 ans de service, selon le site Internet International Aviation HQ, et ce n’était pas dû à une panne mécanique.

Embraer a déclaré qu’il se conformait aux sanctions internationales imposées à la Russie et qu’il n’avait pas assuré la maintenance de l’avion depuis 2019.

L’avion n’a montré aucun signe de problème jusqu’à une chute abrupte au cours de ses 30 dernières secondes, selon les données de suivi du vol.

Une vue du site après un jet privé transportant 10 personnes – dont Prigozhin

Un spécialiste travaille jeudi sur le site de l’accident d’un avion privé lié au chef mercenaire de Wagner, Eugène Prigojine, dans la région de Tver.

Les témoins de l’accident ont entendu une forte détonation avant de voir l’avion « tomber du ciel » – les habitants sur les réseaux sociaux partagent ces images des conséquences, bien qu’il ne soit pas confirmé à ce stade s’il s’agit bien de l’avion.

Des séquences vidéo montreraient l’avion tombant du ciel mercredi dans le district de Bologovsky, dans la région de Tver, à 60 milles au nord de Moscou. Une épave en feu, qui semble être celle d’un avion, a ensuite été aperçue dans un champ, des images non confirmées la montrant complètement en feu.

Prigozhin, 62 ans, est de plus en plus prudent depuis qu’il a mené un coup d’État contre le régime de Poutine il y a exactement deux mois.

Après son échec, il avait été prévenu que sa vie était en danger. Il était connu pour prendre grand soin de sa sécurité et la rumeur dit qu’il n’était pas à bord de l’avion fatidique, malgré les affirmations de la télévision d’État.

Des sources proches de lui ont déclaré que même si l’avion lui appartenait, il volait généralement sur un autre avion.

Un autre avion, également supposément lié à Prigojine, a été détecté en train de « zigzaguer » au-dessus de Moscou à la suite de l’accident, alimentant les spéculations selon lesquelles le patron de Wagner n’était peut-être pas à bord après tout.

Les données de suivi disponibles pour l’avion écrasé semblent montrer qu’il s’élève à environ 29 000 pieds, avant de disparaître soudainement et de tomber à 0 pied.

Une chaîne liée à Wagner a indiqué que l’avion avait été abattu par la défense aérienne, mais cela n’a pas encore été confirmé.

Prigojine entretient des liens de longue date avec le Kremlin et dirigeait jusqu’à récemment l’unité de mercenaires Wagner

Prigozhin a été le fer de lance de la mutinerie contre les hauts gradés de l’armée russe les 23 et 24 juin, qui, selon Poutine, aurait pu faire basculer la Russie dans la guerre civile. Les chasseurs Wagner ont abattu des hélicoptères d’attaque russes pendant la révolte, tuant un nombre non confirmé de pilotes, exaspérant les militaires.

Il avait également passé des mois à critiquer la guerre russe en Ukraine et avait tenté de renverser le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valery Gerasimov.

De nombreux Russes se demandaient comment il avait pu proférer des critiques aussi éhontées sans aucune conséquence.

La mutinerie a pris fin par un accord apparent du Kremlin selon lequel Prigojine a accepté de déménager en Biélorussie voisine. Mais dans la pratique, il semblait pouvoir circuler librement en Russie après l’accord qui aurait garanti sa sécurité personnelle.

Prigozhin a publié lundi un discours vidéo qui, selon lui, a été réalisé en Afrique. Il s’est présenté au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg en juillet.

Des informations non confirmées des médias russes ont indiqué que Prigojine et ses associés avaient assisté mercredi à une réunion avec des responsables du ministère russe de la Défense.