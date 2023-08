Le chef de Wagner, Prigojine, est enterré en secret alors que le Kremlin cherche à éviter les troubles

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Le chef mercenaire de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, a été enterré mardi lors d’une cérémonie inhabituellement secrète à Saint-Pétersbourg, son service de presse annonçant que l’événement était fermé aux étrangers, après qu’une série de corbillards et de cortèges funéraires ont tracé de fausses pistes dans plusieurs locaux. cimetières et autres lieux suivis tout au long de la journée par les journalistes locaux.

Le service de presse de Prigojine a déclaré dans un bref communiqué que les derniers sacrements de Prigojine ont eu lieu en secret mardi, sans fournir de détails sur l’heure et le lieu, ni fournir de photographies de l’événement – peut-être un dernier chapitre approprié à une vie secrète de déguisements et de sécurité clandestine. arrangements, détournements pour dissimuler des projets de voyage, duplications de passeports et doublures corporelles.

Les machinations secrètes autour de l’enterrement de Prigozhin ont souligné les craintes du Kremlin de troubles potentiels parmi les nationalistes russes extrémistes et pro-guerre, dont beaucoup ont adulé le leader de Wagner pour ses critiques dures et directes d’une guerre qui a soulevé des doutes sur le président. Le leadership de Vladimir Poutine a souvent fait apparaître ses chefs de la défense comme incompétents et menteurs sur les pertes et les revers sur le champ de bataille.

Prigojine, le commandant de Wagner Dmitri Outkine, d’autres chefs mercenaires et leurs gardes du corps ont été tués la semaine dernière, ainsi que trois membres d’équipage, lorsqu’un avion d’affaires Embraer s’est écrasé lors d’un vol à destination de Saint-Pétersbourg en provenance de Moscou – un incident suspect que de nombreux membres de l’élite russe ont présumé être un assassinat ordonné directement ou indirectement par le Kremlin.

Plus tôt mardi, le Kremlin avait déclaré que Poutine n’assisterait pas aux funérailles de Prigojine, son ancien allié, car les premiers dirigeants de Wagner tués dans l’accident avaient été enterrés sans fanfare.

Le refus de Poutine des funérailles risquait de provoquer encore plus la colère des partisans bellicistes de Prigojine, qui le considéraient comme un héros de guerre et exigeaient qu’il soit enterré avec les honneurs militaires, malgré la rébellion qu’il a menée en juin visant à renverser la direction militaire du pays.

Les enquêteurs russes ont confirmé le 27 août que le fondateur du groupe Wagner, Yevgeniy Prigozhin, avait été tué dans un accident d’avion privé près de Moscou le 23 août. (Vidéo : Jason Aldag/The Washington Post)

Le service de presse de Prigozhin, qui avait consciencieusement promu ses vidéos de champs de bataille chargés de grossièretés pendant les mois de siège de Bakhmut dans l’est de l’Ukraine, n’a fourni aucun détail sur la cérémonie clandestine de mardi. Au lieu de cela, il a publié une ligne brève pour dire que ceux qui souhaitaient lui faire leurs adieux pouvaient visiter le cimetière Porokhovskoye à Saint-Pétersbourg.

Le service de presse russe Interfax a rapporté que le service de presse de Prigozhin avait confirmé à l’agence qu’il avait été enterré lors d’une petite cérémonie en présence uniquement de la famille et des amis proches, conformément aux souhaits de la famille.

Le média local MSK1 a rapporté que Prigozhin avait été enterré vers 16 heures, citant un représentant du cimetière déclarant que la famille souhaitait que les arrangements restent secrets. Les chaînes russes Telegram ont également rapporté qu’il avait été enterré dans l’après-midi lors d’un événement soigneusement caché aux médias locaux.

Poutine, entaché par la mort de Prigojine, fait face à des appels à des funérailles militaires

Plus tôt mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu aux questions sur les funérailles en affirmant que le programme de Poutine était chargé. Peskov a déclaré qu’il n’avait « aucune information spécifique » sur les funérailles et que les décisions appartenaient à la famille.

Le secret extraordinaire entourant les funérailles de Prigojine et des autres personnalités de Wagner a mis en évidence le malaise qui régnait à Moscou alors que le Kremlin cherchait à minimiser le risque de troubles et à tirer un trait sur l’éphémère rébellion de juin de Wagner. Pourtant, les divisions autour de l’invasion brutale de l’Ukraine qui a duré 18 mois continuent de bouleverser l’élite russe et ses dirigeants militaires.

Le Kremlin a fermement nié tout rôle dans le crash de l’avion de Prigojine, tandis que les médias d’État russes ont imputé la responsabilité à l’Ukraine et aux agences de renseignement occidentales. Les enquêteurs russes affirment qu’ils enquêtent sur l’accident, qui, selon les responsables du Pentagone, a été causé par une explosion, potentiellement un sabotage.

La rébellion avait pour but d’évincer les ennemis de Prigojine, le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valéri Gerasimov, que le chef de Wagner accusait de saboter ses combattants en rationnant leurs munitions alors qu’ils luttaient pendant des mois pour s’emparer de Bakhmut. La lutte pour la ville, qui a une valeur stratégique limitée, a coûté d’horribles pertes, dont beaucoup d’anciens détenus recrutés par Prigojine en prison en échange de grâces.

Poutine a qualifié la rébellion de « coup dans le dos » à la patrie et a qualifié Prigozhin de traître, avant d’accepter d’abandonner les accusations d’insurrection et de permettre aux combattants de Wagner de s’installer en Biélorussie, de signer des contrats avec le ministère de la Défense ou de rentrer chez eux dans leurs familles. La plupart des condamnés ont été relâchés après avoir été graciés par Poutine après six mois de service en première ligne.

Poutine, qui gouverne presque comme un tsar en Russie, a laissé le conflit empoisonné de longue date entre Choïgou et Prigojine se transformer en conflit ouvert – un signe du style de leadership distant du président.

Shoigu avait obtenu l’approbation de Poutine pour forcer les combattants de Wagner à signer des contrats avec le ministère de la Défense, une demande rejetée par Prigozhin et ses commandants, car cela aurait mis fin à l’autonomie de Wagner. Cette impasse a déclenché la rébellion.

Avant le crash de l’avion de Prigojine, la Russie se préparait à l’après Wagner

Le chef de la logistique de Wagner, Valery Chekalov, 47 ans, figure clé de la hiérarchie du groupe, a été le premier des dirigeants de Wagner à être enterré mardi après-midi lors des funérailles au cimetière du Nord de Saint-Pétersbourg.

Des dizaines de personnes en deuil, dont beaucoup portaient des couronnes, ont entouré le cercueil de Tchekalov au bord de la tombe présidée par un prêtre.

Chekalov a été soumis à des sanctions de la part des États-Unis pour ses liens avec Prigojine et pour avoir acheminé des armes vers la Russie. Il dirigeait des sociétés clés de Prigojine, dont Evro Polis, qui avait un contrat de garde des champs pétroliers pour le gouvernement syrien en échange d’une part de 25 pour cent dans la production de pétrole et de gaz de ces champs, selon le département du Trésor. Chekalov dirigeait également Kollektiv-Servis, qui détenait des contrats de restauration avec l’armée russe.

Outkine et plusieurs autres personnalités tuées dans l’accident devraient être enterrés dans les prochains jours, mais les détails sur les heures et les lieux étaient également gardés secrets.

Les futures opérations de Wagner sont désormais incertaines, les analystes prédisant que ses opérations lucratives restantes en Afrique et au Moyen-Orient seront englouties par des groupes pro-Kremlin probablement proches du ministère de la Défense.

Mardi, plusieurs corbillards et cortèges funéraires ont été vus dans des endroits clés de Saint-Pétersbourg, alors que les médias locaux se précipitaient pour trouver le lieu des funérailles de Prigojine. Ils ont rapporté plus tard que ces opérations semblaient faire partie d’un effort de diversion complexe.

Le Kremlin qualifie de « mensonges » les spéculations selon lesquelles il aurait ordonné la mort de Prigojine

La sécurité était renforcée au cimetière de Serafimovskoye mardi matin avec l’interdiction des rassemblements de masse, les rues autour du cimetière bloquées par la police et des chiens renifleurs balayant la zone, ont rapporté les médias locaux. Des détecteurs de métaux ont été installés à l’entrée et la police a interrogé les personnes en deuil qui arrivaient aux portes. Un corbillard et une camionnette noire s’arrêtèrent et entrèrent.

Plusieurs responsables proches de Wagner, dont Vasily Vlasov, membre de la Douma d’État, chambre basse du parlement russe, issu du parti nationaliste libéral-démocrate de Russie, et Dmitry Gryzlov, fils d’un ancien président de la Douma, étaient présents au cimetière de Serafimovskoye le Mardi, ont rapporté les médias locaux. L’un des gardes du corps de Prigojine, Sergueï Plashchenko, y a également été aperçu.

Un autre cortège funéraire composé de trois corbillards s’est dressé au cimetière Beloostrovskoïe à Saint-Pétersbourg, après avoir été vu plus tôt au manège du premier corps de cadets, où les gardes de sécurité ont chassé les journalistes et les membres du public. L’un des véhicules, une BMW noire, portait une plaque d’immatriculation précédemment associée à Prigojine, selon le média Fontana.

La chaîne Telegram VChK-OGPU, connue pour ses fuites des services de sécurité russes, a rapporté que les cortèges funéraires étaient des « harengs rouges » destinés à semer la confusion, ajoutant que les funérailles de Prigojine seraient petites et privées. En fin de compte, le service de presse de Prigozhin a conseillé aux personnes en deuil de visiter un autre cimetière s’ils souhaitaient rendre hommage au leader déchu de Wagner.