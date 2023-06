Le chef du groupe de mercenaires Wagner a fustigé les chefs militaires russes après que les forces armées ukrainiennes ont réussi à reprendre des colonies à la périphérie de Bakhmut.

Yevgeny Prigozhin a déclaré que c’était une « honte » que les troupes de Kiev aient pu repousser les lignes russes et s’emparer de Berkhivka, une ville de la banlieue nord de la ville assiégée.

Le mois dernier, le groupe Wagner de Prigozhin a réussi à arracher Bakhmut des mains des Ukrainiens après des mois de combats brutaux rappelant la guerre des tranchées de la Première Guerre mondiale, avec des dizaines de milliers de morts des deux côtés.

La figure de proue mercenaire a attaqué le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, et le chef de l’armée, Valery Gerasimov, les narguant et les exhortant à aller au front et à constater les échecs par eux-mêmes.

‘Maintenant une partie de la colonie de [Berkhivka] déjà perdu, les troupes reculent lentement. Quelle disgrâce!

« Choïgou, Gerasimov, je vous engage à venir au front, à lever vos pistolets sur vos hommes pour les faire avancer. Allez, tu peux !

« Et si vous ne pouvez pas, alors vous mourrez en héros. »

La dernière tirade de Prigozhin survient alors que ses mercenaires ont capturé un lieutenant-colonel des forces régulières de Vladimir Poutine dans le dernier exemple de luttes intestines amères dans les rangs russes.

Le colonel capturé a été vu pendu la tête dans une vidéo humiliante publiée par le groupe Wagner dans laquelle il a avoué sa « culpabilité » et admis avoir été ivre en service après avoir prétendument tiré sur un véhicule Wagner.

Cela fait suite aux affirmations des mercenaires selon lesquelles l’armée régulière russe a ciblé leurs rangs avec des mines, alors qu’un clip montrait leurs sapeurs en train de nettoyer les engins explosifs d’une route.

Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a lancé plusieurs tirades verbales contre les chefs militaires de Poutine. Il les a accusés d’avoir ordonné à leurs troupes de se retirer de leurs positions et de laisser les combattants de Wagner sans protection sur les lignes de front.

Des mercenaires de l’armée privée de Wagner se filment en train de déminer une route qui, selon eux, a été minée par des troupes russes régulières alors que les mercenaires revenaient du front

Un soldat ukrainien tire un mortier sur des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut, région de Donetsk, Ukraine, lundi 29 mai 2023

Une vue aérienne montre des destructions dans la ville de première ligne de Bakhmut, au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, dans la région de Donetsk, en Ukraine, dans cette photo publiée le 21 mai 202

Les mercenaires de Wagner se sont battus pour Poutine en Ukraine et sont crédités d’avoir pris la ville assiégée de Bakhmut aux forces armées ukrainiennes après des mois de guerre sanglante.

Mais leur succès a apparemment irrité les commandants réguliers de l’armée russe.

Le soldat capturé s’est identifié comme étant Roman Venevitin, commandant de la 72e brigade russe.

Venevitin, qui semblait avoir le nez cassé ou blessé, a avoué avoir « ouvert le feu sur un Wagner PMC [private military company] véhicule en état d’ébriété ».

Il l’a fait en raison d’une « animosité personnelle », a-t-il affirmé.

La fusillade a endommagé un camion de ravitaillement de l’Oural mais n’a blessé aucun soldat Wagner, selon l’armée privée.

Venevitin a également avoué avoir dirigé un groupe de dix à douze soldats de l’armée russe qui ont «désarmé» un groupe d’intervention rapide de Wagner.

« L’animosité personnelle a-t-elle sa place dans la guerre ? demanda un commandant wagnérien en colère à Venevitin.

– Non, répondit penaud le colonel capturé.

Wagner a la réputation de battre à mort ses propres « traîtres » avec un marteau de forgeron – mais rien n’indique que le colonel russe subira le même traitement.

Une exécution sommaire d’un commandant russe de haut rang par les forces de Wagner provoquerait un chaos sans précédent dans les rangs de Moscou.

Le fondateur du groupe de mercenaires privés Wagner Yevgeny Prigozhin (à droite) s’entretient avec des militaires lors du retrait de ses forces de Bakhmut et du transfert aux forces régulières russes

Un soldat ukrainien tire un mortier sur des positions russes sur la ligne de front près de Bakhmut

Le groupe Wagner se bat en Ukraine au nom de Vladimir Poutine, mais la relation entre eux et les troupes régulières de Poutine est une haine mutuelle

La capture de Venevitin est survenue quelques heures après que les mercenaires de Wagner aient été forcés de déminer une route de mines qui, selon eux, avaient été posées par le corps de l’armée régulière.

Prigozhin a déclaré que des centaines de mines avaient été posées par l’armée régulière pour piéger les forces de Wagner lorsqu’elles se sont retirées de Bakhmut après avoir assuré une rare victoire à Poutine dans la guerre.

« Nous avons découvert une douzaine d’endroits où divers engins explosifs ont été placés, allant de centaines de mines antichars à des tonnes de [charges] des missiles automoteurs Zmey Gorynych », a déclaré Prigozhin.

‘Ceux qui ont planté ces charges étaient des représentants du ministère de la défense… Ces [explosive] les charges n’avaient pas besoin d’être empilées pour retenir l’ennemi puisqu’il se trouve dans la zone arrière.

‘On peut supposer qu’ils voulaient rencontrer les unités d’avancement du Wagner PMC [Private Military Company] avec ces accusations, même si nous ne marchons pas en colonnes.

Cela met en évidence la fracture au sein des forces du Kremlin combattant l’Ukraine, et certains analystes voient la guerre civile comme une possibilité en Russie si Poutine perd la guerre.

Malgré d’énormes pertes et l’interdiction de recruter des prisonniers dans les colonies pénitentiaires russes, Prigozhin aurait toujours jusqu’à 60 000 hommes à sa disposition.

Wagner est l’une des nombreuses armées privées en Russie. Le chef de guerre tchétchène Ramzan Kadyrov contrôle son propre groupe lourdement armé, et le géant russe de l’énergie Gazprom a créé sa propre société militaire privée.