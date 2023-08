Le chef de Wagner, Eugène Prigojine, sur la liste des avions qui se sont écrasés (responsables)

MOSCOU –

Un avion privé s’est écrasé mercredi au-dessus de la Russie, tuant les 10 personnes à bord, ont indiqué les services d’urgence. Le chef mercenaire Eugène Prigojine figurait sur la liste des passagers, mais il n’était pas immédiatement clair s’il était à bord.

Selon des médias non confirmés, l’avion appartenait à Prigozhin, fondateur de la société militaire privée Wagner.

L’agence de presse officielle russe Tass a cité les responsables des services d’urgence qui ont déclaré que l’avion transportait trois pilotes et sept passagers. Il n’était pas clair si Prigozhin faisait partie des personnes à bord, bien que le régulateur de l’aviation civile russe, Rosaviatsia, ait déclaré qu’il figurait sur la liste des passagers.

L’avion était en route de Moscou vers Saint-Pétersbourg et s’est écrasé dans la région de Tver, à plus de 100 kilomètres au nord de la capitale. Les autorités enquêtent.

Les données de suivi des vols examinées par l’Associated Press montrent qu’un jet privé immatriculé au nom de Wagner et que Prigozhin avait utilisé précédemment a décollé de Moscou mercredi soir et le signal de son transpondeur a disparu quelques minutes plus tard.

Le signal a été perdu dans une région rurale où il n’y a pas d’aérodrome à proximité où l’avion aurait pu atterrir en toute sécurité.

Prigozhin, dont la force militaire privée Wagner a combattu aux côtés de l’armée régulière russe en Ukraine, a organisé une courte mutinerie armée contre les dirigeants militaires russes fin juin. Le Kremlin a déclaré qu’il serait exilé en Biélorussie et que ses combattants prendraient leur retraite, le suivraient là-bas ou rejoindraient l’armée russe.

Peu de temps après, les combattants de Wagner ont installé leur camp en Biélorussie, mais l’avion de Prigojine, selon les médias, effectuait des allers-retours entre la Biélorussie et la Russie.

Cette semaine, Prigozhin a publié sa première vidéo de recrutement depuis la mutinerie, affirmant que Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche et « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ».