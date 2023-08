Le chef de Wagner, Eugène Prigojine, présumé mort

MOSCOU –

Le chef mercenaire Eugène Prigojine, qui a mené une brève rébellion armée contre l’armée russe plus tôt cette année, a été présumé mort mercredi après un accident d’avion au nord de Moscou qui a tué les 10 personnes à bord.

Prigozhin était à bord de l’avion, selon l’agence de l’aviation civile russe, qui a cité la compagnie aérienne. L’accident a immédiatement suscité des soupçons puisque le sort du fondateur de la société militaire privée Wagner fait l’objet d’intenses spéculations depuis qu’il a monté la mutinerie.

À l’époque, le président Vladimir Poutine avait dénoncé la rébellion comme une « trahison » et un « coup de poignard dans le dos » et s’était engagé à la venger. Mais les charges retenues contre Prigozhin furent rapidement abandonnées. Le chef Wagner, dont les troupes constituaient parmi les meilleures forces combattantes de la Russie en Ukraine, a été autorisé à se retirer en Biélorussie, tout en apparaissant de temps à autre en Russie.

L’accident survient également après que les médias russes ont rapporté qu’un haut général lié à Prigojine avait été démis de ses fonctions de commandant de l’armée de l’air.

Un avion transportant trois membres d’équipage et sept passagers, en route entre Moscou et Saint-Pétersbourg, s’est écrasé à près de 300 kilomètres au nord de la capitale, selon des responsables cités par l’agence de presse officielle russe Tass.

L’agence de l’aviation civile russe, Rosaviatsia, a rapidement signalé qu’il figurait sur le manifeste et a déclaré plus tard que, selon la compagnie aérienne, il était effectivement à bord.

Plus tôt, Vladimir Rogov, un responsable nommé par la Russie dans la région partiellement occupée de Zaporizhzhia en Ukraine, a déclaré avoir parlé aux commandants de Wagner qui ont également confirmé que Prigojine était à bord, tout comme Dmitri Outkine, dont l’indicatif d’appel Wagner est devenu le nom de la compagnie.

« Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé mais je ne suis pas surpris », a déclaré le président américain Joe Biden.

Keir Giles, un expert de la Russie au sein du groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House, a appelé à la prudence face aux informations faisant état de la mort de Prigojine. Il a déclaré que « plusieurs individus ont changé leur nom en Yevgeniy Prigozhin, dans le cadre de ses efforts pour masquer ses voyages ».

Les données de suivi des vols examinées par l’Associated Press ont montré qu’un jet privé que Prigojine avait utilisé auparavant avait décollé de Moscou mercredi soir et que le signal de son transpondeur avait disparu quelques minutes plus tard.

Le signal s’est arrêté brusquement alors que l’avion était en altitude et roulait à grande vitesse. Dans une image publiée par un compte de réseau social pro-Wagner montrant une épave en feu, on pouvait voir un numéro de queue partiel correspondant à un avion précédemment utilisé par Prigozhin.

Des vidéos partagées par la chaîne pro-Wagner Telegram Grey Zone montraient un avion tombant comme une pierre d’un grand nuage de fumée, se tordant sauvagement en tombant. De telles chutes libres peuvent se produire lorsqu’un avion subit de graves dommages, et une analyse AP image par image de deux vidéos était cohérente avec une sorte d’explosion en plein vol. Les images semblaient montrer qu’il manquait une aile à l’avion.

La commission d’enquête russe a ouvert une enquête sur l’accident pour violation des règles de sécurité aérienne, comme c’est souvent le cas lorsqu’elle ouvre de telles enquêtes. Interfax, citant les responsables des services d’urgence, a rapporté jeudi matin que les 10 corps avaient été retrouvés sur le site de l’accident et que les opérations de recherche étaient terminées.

Même si elle est confirmée, il est peu probable que la mort de Prigojine ait un effet sur la guerre russe en Ukraine, où ses forces ont mené certaines des batailles les plus féroces des 18 derniers mois.

Ses troupes se sont retirées de la ligne de front après avoir pris Bakhmut, une ville de la région orientale de Donetsk, fin mai. Bakhmut a sans doute été l’objet des batailles les plus sanglantes de toute la guerre, les forces russes luttant pour s’en emparer pendant des mois.

Après la rébellion, les responsables russes ont déclaré que ses combattants ne pourraient retourner en Ukraine qu’au sein de l’armée régulière.

Cette semaine, Prigozhin a publié sa première vidéo de recrutement depuis la mutinerie, affirmant que Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche et « rend la Russie encore plus grande sur tous les continents et l’Afrique encore plus libre ».

Cette semaine également, les médias russes ont rapporté, citant des sources anonymes, que le général Sergueï Surovikine avait été démis de ses fonctions de commandant de l’armée de l’air russe. Surovikin, qui a dirigé à un moment donné les opérations russes en Ukraine, n’a pas été vu en public depuis la mutinerie, lorsqu’il a enregistré un discours vidéo appelant les forces de Prigojine à se retirer.

Alors que la nouvelle de l’accident tombait, Poutine a pris la parole lors d’un événement commémorant la bataille de Koursk, saluant les héros de la guerre russe en Ukraine.

Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center, a déclaré sur Telegram que « peu importe la cause de l’accident d’avion, tout le monde le verra comme un acte de vengeance et de représailles » de la part du Kremlin, et « le Kremlin ne le ferait pas vraiment ». faire obstacle à cela. »

« Du point de vue de Poutine, ainsi que celui des forces de sécurité et de l’armée, la mort de Prigojine doit être une leçon pour tous ses partisans potentiels », a déclaré Stanovaya dans un message sur Telegram. Selon elle, après la mutinerie, Prigojine « a cessé d’être le partenaire des autorités et n’a pu, en aucun cas, récupérer ce statut ».

« Il n’a pas non plus été pardonné », a écrit Stanovaya. « Prigojine a été nécessaire pendant un certain temps après la mutinerie pour achever sans douleur le démantèlement de Wagner en Russie. » Mais dans l’ensemble, « Prigojine, vivant, heureux, plein de force et plein d’idées, était, sans aucun doute, une source ambulante de menaces pour les autorités, l’incarnation de l’humiliation politique de Poutine ».

Stanovaya ne s’attend pas à un tollé général suite à la mort de Prigojine. Elle a déclaré que ceux qui l’ont soutenu seront « plus effrayés qu’incités à protester », tandis que d’autres y verront un « résultat mérité ».

——



Cette histoire a été mise à jour pour corriger le fait que le lieu de l’accident se trouve à près de 300 kilomètres de Moscou, pas plus de 100 kilomètres.

——



Les rédacteurs d’Associated Press Jill Lawless à Londres, Michael Biesecker à Washington, Jon Gambrell à Dubaï, aux Émirats arabes unis, et Seung Min Kim à South Lake Tahoe, en Californie, ont contribué.