Le chef de Wagner est libre après une révolte armée. Les autres Russes défiant le Kremlin n’ont pas cette chance

TALLINN, Estonie (AP) – Le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a mené une rébellion armée contre l’armée russe – et a marché librement. D’autres qui se sont contentés de critiquer le Kremlin n’ont pas eu cette chance.

Mardi, la principale agence de sécurité intérieure russe, le FSB, a déclaré qu’elle avait abandonné l’enquête criminelle sur la révolte de la semaine dernière, sans aucune accusation contre Prigozhin ou l’un des autres participants, même si une douzaine de soldats russes ont été tués dans des affrontements.

Le Kremlin avait promis de ne pas poursuivre Prigozhin après avoir conclu un accord avec lui selon lequel il arrêterait le soulèvement et se retirerait en Biélorussie voisine. Cela s’est produit même si le président Vladimir Poutine s’est engagé à punir les responsables de la rébellion.

Interrogé sur ce revirement par l’Associated Press lors d’une conférence téléphonique avec des informations mardi, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s’est refusé à tout commentaire.

L’évasion de Prigozhin des poursuites – du moins pour le moment – ​​contraste fortement avec la façon dont le Kremlin traite les manifestations anti-gouvernementales, comme dénoncer la guerre en Ukraine ou contester le régime de Poutine.

Interrogé à ce sujet, Peskov a cité la «volonté de Poutine… d’empêcher les événements de se développer selon le pire des cas», ainsi que les promesses et les garanties données à Prigozhin.

POURSUITE SÉLECTIVE

Ivan Pavlov, un éminent avocat qui a travaillé sur de nombreuses affaires très médiatisées impliquant le FSB, a déclaré à AP que « les lois ne fonctionnent pas en Russie, et si elles fonctionnent, c’est très sélectif ».

La raison, a déclaré Pavlov, est « l’opportunisme politique ».

Que l’affaire contre Prigozhin ait été abandonnée est « rien de moins qu’une honte ».

Le chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny a été jeté dans une cellule d’isolement de la colonie pénitentiaire où il purge une peine de neuf ans pour des infractions mineures aux règles de la prison.

« J’aimerais voir le visage de Navalny lors de la prochaine audience du tribunal pour avoir mal boutonné (sa tenue de prison) quand on lui dit qu’une affaire de rébellion armée a été classée parce que la personne impliquée a accepté de partir en Biélorussie », a déclaré l’allié de Navalny, Georgy. Alburov dans un tweet mardi.

Lorsque Navalny a appris la rébellion par ses avocats lors d’une audience au tribunal, il a dit qu’il pensait que c’était une blague.

« Ils me parlaient de la prise de Rostov, des hélicoptères qui avaient été abattus et de la colonne armée qui se dirigeait vers Moscou… Je m’attendais à ce que quelqu’un crie soudainement : « T’es punk ! Mais personne ne l’a fait », a déclaré un article sur les réseaux sociaux de Navalny.

Là encore, Prigozhin avait des liens de longue date avec Poutine et a remporté des contrats de restauration lucratifs au Kremlin avant de fonder l’entrepreneur militaire privé Wagner, qui a envoyé des forces en Syrie, dans des pays africains et en Ukraine.

DISCRÉDITER L’ARMÉE

Diffuser publiquement de « fausses informations » sur l’armée russe ou la « discréditer » est devenu une infraction pénale une semaine après que le Kremlin a envoyé ses troupes en Ukraine le 24 février 2022. Les autorités utilisent la loi pour réprimer quiconque s’exprime contre la guerre ou s’écartant de son récit officiel.

La répression a balayé la Russie, les forces de l’ordre ciblant à la fois des personnalités de l’opposition et des citoyens ordinaires.

Le politicien de l’opposition Ilya Yashin a été condamné à 8 ans et demi de prison après avoir été reconnu coupable de cette accusation pour avoir dénoncé les atrocités commises par les troupes russes dans la banlieue de Kiev, à Bucha. Un collègue d’un conseil municipal de Moscou, Alexei Gorinov, a été condamné à sept ans pour les mêmes accusations.

Dans un message Facebook de son équipe juridique, Yashin a noté que Prigozhin « a claqué le visage de l’ensemble des dirigeants militaires contre une table, capturé une ville et tiré sur des avions militaires russes ».

Mais il a ensuite noté que Gorinov, la figure de l’opposition Evgeny Roizman et lui-même « sont toujours ceux qui discréditent l’armée. Bien sûr. »

L’artiste de Saint-Pétersbourg Sasha Skochilenko est jugée pour avoir remplacé quatre petites étiquettes de prix dans un supermarché par des slogans anti-guerre. Elle a passé plus d’un an en détention provisoire et risque jusqu’à 10 ans de prison si elle est reconnue coupable.

Un père célibataire de la région de Tula, au sud de Moscou, a été condamné à deux ans après que sa fille adolescente ait réalisé une peinture anti-guerre à l’école.

Selon OVD-Info, un important groupe de défense des droits russe qui fournit une aide juridique, 603 personnes font face à des accusations criminelles pour des positions anti-guerre à la fin juin. Beaucoup ont été condamnés à des amendes pour des manifestations contre la guerre, que les autorités considèrent comme discréditant l’armée – y compris ceux qui ont brandi des feuilles de papier vierges ou le roman « Guerre et paix » de Léon Tolstoï.

Prigozhin, qui pendant des mois a publiquement fustigé les dirigeants militaires avec des insultes pleines de jurons sur les réseaux sociaux, n’a jamais fait face à ces accusations.

BUREAUX DE RECRUTEMENT VANDALISÉS

Prigozhin a également admis que ses combattants avaient frappé des avions militaires russes pendant la révolte, entraînant la mort de ceux à bord.

Un certain nombre de Russes ordinaires qui ont lancé des cocktails Molotov ou tenté de mettre le feu à des bureaux de recrutement militaire dans le cadre de leur indignation face à la guerre ont été condamnés à de longues peines de prison, même si ces actes ont rarement causé des dommages majeurs.

Depuis le début de la guerre, les médias russes ont rapporté au moins 77 tentatives d’incendier des bureaux de recrutement. Beaucoup ont abouti à des condamnations.

La peine la plus longue à ce jour – 19 ans – a été infligée à Roman Nasryev et Alexei Nouriyev, accusés d’avoir jeté des cocktails Molotov dans un bureau d’enrôlement de la ville de Bakal, dans la région de Tcheliabinsk. L’incendie était petit et personne n’a été blessé, selon les médias.

Nasryev a déclaré au tribunal qu’il exprimait son « désaccord avec l’opération militaire spéciale », terme utilisé par le Kremlin pour désigner la guerre en Ukraine.

Une peine de 13 ans a été prononcée contre Kiril Butylin, plombier dans une ville à l’extérieur de Moscou. Il a été accusé de vandalisme, d’appels publics à l’activité terroriste et d’acte terroriste après avoir peint un drapeau ukrainien et écrit un slogan anti-guerre sur le mur d’un bureau d’enrôlement et lui avoir lancé deux cocktails Molotov.

Les peines pour d’autres pour avoir tenté de mettre le feu à ces bureaux allaient de 1 1/2 à 12 ans.

ACCUSATIONS DE TRAHISON

Dans un discours à la nation samedi, Poutine a utilisé le terme « trahison » pour désigner la rébellion de Prigozhin. C’est une infraction grave en Russie qui est jugée dans le secret et qui n’aboutit presque jamais à un acquittement.

Ces dernières années, il a été utilisé contre les critiques du Kremlin, les scientifiques travaillant sur la recherche internationale et, plus récemment, les Russes qui s’opposent à la guerre et donnent de l’argent pour soutenir l’armée ukrainienne.

Lundi, le scientifique aérospatial de 70 ans, Valery Golubkin, a été reconnu coupable de trahison et condamné à une peine de 12 ans de prison pour secrets d’État aux représentants d’organisations étrangères. Golubkin a maintenu son innocence et ses avocats ont fait valoir qu’il travaillait sur un projet international et qu’il était autorisé à partager des données avec ses partenaires étrangers.

Plus tôt cette année, la principale figure de l’opposition Vladimir Kara-Murza Jr. a été reconnu coupable de trahison pour avoir dénoncé publiquement la guerre et a été condamné à 25 ans.

L’année dernière, l’ancien journaliste Ivan Safronov a été reconnu coupable de trahison et condamné à 22 ans de prison pour avoir transmis des secrets militaires aux services de renseignement tchèques et à un ressortissant allemand. Safronov a insisté sur son innocence, et de nombreux journalistes russes considèrent l’affaire contre lui comme une vengeance pour ses reportages qui ont révélé des transactions d’armes louches.

___

Suivez la couverture de la guerre en Ukraine par AP sur https://apnews.com/hub/russia-ukraine

Dasha Litvinova, Associated Press