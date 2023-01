Le chef de Wagner dit qu’il transforme les combattants condamnés russes destinés à l’Ukraine en “cannibales”

Le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a défendu les efforts de formation de ses nouvelles recrues balayées du système pénal russe et destinées à être déployées sur les lignes de front ukrainiennes et a déclaré qu’elles “feront de vrais cannibales”.

Le terme n’est pas censé être une interprétation littérale, a expliqué Rebekah Koffler, experte russe et ancienne officier du renseignement de la Defense Intelligence Agency pour la doctrine et la stratégie russes.

L’expression est destinée à permettre à Prigozhin de prétendre qu’il transforme ses condamnés en machines de combat alors qu’ils se préparent pour le front de guerre en Ukraine.

Dans une vidéo partagée par le Daily Mail mardi, Prigozhin a pris la parole alors que les forces de Wagner s’entraînaient derrière lui et a déclaré : “C’est une base d’entraînement supplémentaire pour nos combattants”.

“L’entraînement principal est à Molkino et ici les combattants expérimentés reçoivent une formation supplémentaire dans leurs spécialités”, a-t-il déclaré en référence à l’emplacement de la base principale de Wagner en Russie. “Ici, ils font de vrais cannibales.”

Wagner a commencé à offrir aux condamnés russes une chance de se battre en Ukraine et en échange d’obtenir leur libération de prison, quelle que soit l’accusation.

Tant qu’un condamné peut survivre en première ligne pendant six mois, il peut rentrer chez lui sans avoir purgé toute sa peine de prison.

Bien que les forces de Wagner reçoivent des munitions et de l’équipement du ministère russe de la Défense, elles ne travaillent pas avec les forces militaires russes et ne fonctionnent pas dans le cadre de celles-ci.

Prigozhin, un allié de Poutine, a concentré ses forces dans les régions les plus durement disputées d’Ukraine comme Donetsk et a affirmé que les récentes victoires de la Russie étaient dues à ses forces, et non à l’armée russe.

Bien que l’armée russe ait cherché à se distancer du groupe de mercenaires brutaux, elle a affirmé plus tôt ce mois-ci que les unités militaires russes et les forces de Wagner travaillaient comme dans un effort « hétérogène » pour sécuriser la ville férocement disputée de Soledar.

Les États-Unis estiment qu’il y a environ 50 000 soldats embauchés en Ukraine, environ 10 000 seraient des entrepreneurs professionnels tandis que 40 000 sont des condamnés recrutés pour combler des effectifs en baisse sur le terrain.