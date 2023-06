Le chef de Wagner dit aux troupes de faire demi-tour de Moscou et « d’éviter l’effusion de sang » | Nouvelles du monde

Le chef de Wagner Yevgeny Prigozhin a dit à ses soldats de battre en retraite (Photo : AFP/Reuters) Yevgeny Prigozhin a ordonné à ses combattants de faire demi-tour et de retourner à leurs bases afin d’éviter « l’effusion de sang ». Le patron mercenaire – qui dirige le redoutable Groupe Wagner – avait ordonné aux troupes de marcher sur Moscou. M. Prigozhin a déclaré que les soldats avaient avancé de 200 km – 124 miles – vers la ville au cours des dernières 24 heures. Dans un nouveau message audio, il dit avoir ordonné aux troupes de « faire demi-tour en raison du risque de déversement de sang ». Il a ajouté: «Nous sommes partis le 23 juin pour la marche de la justice. En une journée, nous avons voyagé, sans atteindre 200 km, jusqu’à Moscou. « Pendant tout ce temps, nous n’avons pas versé une seule goutte du sang de nos combattants. « Maintenant, le moment est venu où le sang pourrait être versé, donc, réalisant toute la responsabilité du fait que le sang russe sera versé sur l’un des côtés, nous retournons nos colonnes et retournons dans la direction opposée aux camps de terrain, selon au plan.’ M. Prigozhin n’a pas précisé si le Kremlin avait répondu à sa demande d’évincer le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Le groupe Wagner bloque une rue dans le centre-ville de Rostov-on-Don, dans le sud de la Russie, le 24 juin 2023 (Photo : EPA)



Des membres du groupe de mercenaires se tiennent sur le balcon du bâtiment du cirque de la ville (Photo : AFP) La sécurité a été renforcée à Moscou après que M. Prigozhin a accusé le Kremlin d’avoir lancé un missile mortel frapper ses troupes wagnériennes. Plus : Tendance

Les forces de Wagner ont appelé à une rébellion armée contre les dirigeants militaires russes alors que le président Vladimir Poutine a averti le groupe qu’il y aurait une « punition inévitable ». Le chef du Kremlin a dénoncé la « trahison » et la « trahison » du groupe Wagner suite à la remise en cause de sa puissance militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est exprimé sur les développements ce soir. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des militaires de la compagnie militaire du groupe Wagner se parlent alors qu'ils gardent une zone au QG du district militaire sud dans une rue de Rostov-on-Don, en Russie (Photo: AP) Il a souligné le « chaos complet » laissé dans le sillage de Wagner et a déclaré qu'il était « sûr » que le chef du Kremlin avait fui Moscou. « Aujourd'hui, le monde peut voir que les maîtres de la Russie ne contrôlent rien. Et cela ne veut rien dire. Chaos tout simplement complet. Une absence de toute prévisibilité », a déclaré M. Zelensky dans son discours vidéo nocturne. Et s'adressant à Poutine tout en passant de l'ukrainien au russe, Zelenskiy a déclaré: « Plus longtemps vos troupes resteront sur les terres ukrainiennes, plus la dévastation qu'elles apporteront à la Russie sera grande. »

