Le chef de Wagner appelle à la rébellion contre le chef de la défense russe, le Kremlin ordonne son arrestation

KYIV, Ukraine – Le propriétaire de l’entrepreneur militaire privé Wagner a intensifié vendredi son défi direct au Kremlin, appelant à une rébellion armée visant à renverser le ministre russe de la Défense. Les services de sécurité ont immédiatement réagi en ouvrant une enquête pénale sur Yevgeny Prigozhin.

Prigozhin a publié une série d’enregistrements vidéo et audio en colère dans lesquels il accuse le ministre de la Défense Sergueï Choïgou d’avoir ordonné vendredi une frappe à la roquette sur les camps de campagne de Wagner en Ukraine, où ses troupes combattent au nom de la Russie.

Prigozhin a déclaré que ses troupes puniraient désormais Choïgou dans une rébellion armée et a exhorté l’armée à ne pas opposer de résistance.

« Ce n’est pas un coup d’État militaire, mais une marche de la justice », a déclaré Prigozhin.

Le ministère de la Défense a nié avoir effectué l’attaque à la roquette.

Le Comité national antiterroriste, qui fait partie des Services fédéraux de sécurité, ou FSB, a déclaré qu’il ferait l’objet d’une enquête pour avoir appelé à une rébellion armée. L’agence de presse d’Etat Tass a déclaré que le président Vladimir Poutine était tenu informé.

Le FSB a exhorté les soldats sous contrat de Wagner à arrêter Prigozhin et à refuser de suivre ses «ordres criminels et perfides». Il a qualifié ses déclarations de « coup de poignard dans le dos des troupes russes » et a déclaré qu’elles revenaient à fomenter un conflit armé en Russie.

Signe du sérieux avec lequel le Kremlin prenait la menace, la police anti-émeute et la Garde nationale ont été mobilisées pour renforcer la sécurité dans les principales installations de Moscou, y compris les agences gouvernementales et les infrastructures de transport, a rapporté Tass.

Le procureur général de Russie a déclaré que l’enquête pénale était justifiée et qu’une accusation de rébellion armée est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans d’emprisonnement.

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine, réussissant à prendre la ville où se sont déroulées les batailles les plus sanglantes et les plus longues, Bakhmut. Prigozhin a fréquemment critiqué la hiérarchie militaire russe, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes d’armes et de munitions, mais ses accusations et appels à la rébellion armée vendredi étaient un défi plus direct.

Le ministère russe de la Défense a exigé que tous les sous-traitants militaires signent des contrats avec lui avant le 1er juillet, mais Prigozhin, dont la querelle avec le ministère de la Défense remonte à des années, a refusé de se conformer.

Dans un communiqué publié vendredi soir, il s’est dit prêt à trouver un compromis avec le ministère de la Défense, mais « ils nous ont traîtreusement trompés ».

« Aujourd’hui, ils ont lancé une attaque à la roquette sur nos arrière-camps et un grand nombre de nos camarades ont été tués », a-t-il déclaré.

Prigozhin a affirmé que Choïgou s’était rendu personnellement au quartier général de l’armée russe dans la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don pour diriger l’attaque contre Wagner, puis s’était enfui « lâchement ».

« Cette racaille sera arrêtée », a-t-il déclaré, en référence à Shoigu.

« Le mal incarné par les dirigeants militaires du pays doit être arrêté », a-t-il crié, exhortant l’armée à ne pas opposer de résistance à Wagner alors qu’elle s’efforce de « rétablir la justice ».

La sécurité a également été renforcée à Rostov-on-Don, a rapporté Tass. Son correspondant a déclaré que des militaires et des forces de l’ordre avaient été vus dans les rues, avec au moins un véhicule blindé de transport de troupes et des patrouilles aériennes.

Dans d’autres développements en Ukraine, la guerre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a appelé les autres pays à tenir compte des avertissements selon lesquels la Russie pourrait envisager d’attaquer une centrale nucléaire occupée pour provoquer une catastrophe radioactive.

Des membres de son gouvernement ont informé les représentants internationaux de la menace possible pour la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, dont les six réacteurs sont à l’arrêt depuis des mois. Zelenskyy a déclaré qu’il s’attendait à ce que les autres nations « donnent des signaux appropriés et fassent pression » sur Moscou.

Le porte-parole du Kremlin a nié que la menace contre l’usine provienne des forces russes.

La possibilité d’une libération potentiellement mortelle de radiations est une préoccupation depuis que les troupes russes ont envahi l’Ukraine l’année dernière et se sont emparées de la centrale, la plus grande centrale nucléaire d’Europe. Le chef de l’agence de l’énergie atomique de l’ONU a passé des mois à essayer de négocier l’établissement d’un périmètre de sécurité pour protéger l’installation alors que les zones voisines subissaient des bombardements répétés, mais il n’a pas réussi.

L’Agence internationale de l’énergie atomique a noté jeudi que « la situation militaire est devenue de plus en plus tendue » alors qu’une contre-offensive ukrainienne qui a débuté ce mois-ci se déroule dans la province de Zaporizhzhia, où se trouve l’usine du même nom, et dans une partie adjacente de la province de Donetsk.

Bien que le dernier des six réacteurs de la centrale ait été fermé l’automne dernier pour réduire le risque d’effondrement, les experts ont averti qu’un rejet de rayonnement pourrait encore se produire si le système qui maintient les cœurs des réacteurs et le combustible nucléaire usé au frais perd de l’énergie ou de l’eau.

Pendant des mois de combats, la Russie et l’Ukraine ont échangé le blâme sur le côté qui augmentait la menace pour l’usine. Vendredi, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a rencontré le chef de la société nucléaire d’État russe Rosatom dans l’enclave russe de Kaliningrad pour discuter des conditions de la centrale. Le directeur de Rosatom, Alexey Likachev, et d’autres responsables « ont souligné qu’ils attendaient désormais des mesures spécifiques » de l’agence onusienne pour empêcher les attaques ukrainiennes contre la centrale et son territoire adjacent, selon un communiqué de la société russe, dont les divisions construisent et exploitent des centrales nucléaires.

Plus tôt cette semaine, des responsables ukrainiens ont accusé la Russie d’exploiter le système de refroidissement de l’usine, déjà menacé par l’effondrement d’un barrage plus tôt cette semaine qui a puisé de l’eau dans un réservoir utilisé par la centrale électrique.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Maliar, a déclaré vendredi que la Russie avait renforcé ses forces de défense dans le sud de l’Ukraine en réponse à la contre-offensive précoce et intensifié ses efforts pour prendre plus de terrain à l’est. Lorsqu’on lui a demandé si les attaques initiales de l’armée ukrainienne avaient préparé le terrain pour un assaut plus important, Maliar a déclaré à la télévision ukrainienne : « Nous n’avons pas encore vu les principaux événements et le coup principal. Et effectivement, une partie des réserves sera utilisée plus tard.

Jusqu’à présent, les forces ukrainiennes n’ont fait que des gains supplémentaires dans la province de Zaporizhzhia, l’une des quatre régions que Poutine a illégalement annexées l’année dernière. Poutine s’est engagé à défendre les régions en tant que territoire russe.

Zelenskyy a déclaré que l’Ukraine se battait pour forcer les troupes russes à quitter ces régions, ainsi que la péninsule de Crimée, que Moscou a illégalement annexée en 2014 et qu’elle utilise comme étape et voie d’approvisionnement dans la guerre de 16 mois. Si la contre-offensive brise les défenses russes dans le sud, les forces ukrainiennes pourraient tenter d’atteindre deux villes portuaires occupées sur la mer d’Azov et de briser le pont terrestre de la Russie vers la Crimée.