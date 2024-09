Le chef de Vancouver qui a inventé le California roll partage son point de vue

Depuis 36 ans, le restaurant Tojo’s est un pilier de la scène culinaire de Vancouver, apprécié des critiques, des gourmets et d’une pléthore de célébrités.

La popularité du restaurant est due au chef étoilé Michelin Hidekazu Tojo, qui a contribué à populariser le sushi avec l’invention du rouleau californien.

Tojo dit que lorsqu’il a déménagé à Vancouver, il était à la recherche d’un rouleau de sushi qui plairait aux Canadiens.

« Je suis arrivé en 1971, il y a longtemps, il y a 53 ans », a-t-il déclaré.

« Les gens disaient : ‘Oh Tojo, pas d’algues, les Canadiens, ils ne mangent pas de sushi’, OK, alors peut-être que je vais le retourner et le cacher – il a grandi lentement, lentement, et puis après quelques années, il était partout. »

Et c’est ainsi qu’est né le rouleau californien – mais pour Tojo, ce rouleau emblématique porte un nom différent.

« Ils appellent ça un rouleau californien, mais à l’époque, je l’appelais « À l’envers ».

Aujourd’hui âgé de 70 ans, le chef Tojo revient sur sa vie et sur l’héritage qu’il laissera un jour à travers son prochain long métrage documentaire, Le Chef et le Daruma.

Le film raconte une histoire d’immigration, d’identité et de réinvention à travers différents plats, alors que Tojo se souvient de ses premières années d’immigrant japonais.

À l’avenir, Tojo dit qu’il prévoit de continuer à cuisiner.

« Parce que les gens, jusqu’à [they] meurs, tu sais… mange.

Le Chef et le Daruma sera présenté en première au Festival international du film de Vancouver le 6 octobre.