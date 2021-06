Le chef de Twitter Inde a appelé à un interrogatoire de police sur le refus de supprimer la vidéo « incitant à la violence communautaire » – rapports

Manish Maheshwari, directeur général de Twitter India, a eu une semaine pour faire une déclaration en personne dans un poste de police du district de Loni à Ghaziabad, selon un avis obtenu par les médias locaux. Il a été invité à répondre pour des images controversées montrant le passage à tabac d’un homme musulman âgé au début du mois, ce qui a rapidement attisé la controverse sur la plate-forme.

« Certaines personnes ont utilisé leur pseudo Twitter comme un outil pour répandre la haine dans la société et Twitter Communication India et Twitter Inc. n’ont pris aucune mesure à son encontre », indique l’avis, ajoutant que la société a autorisé « messages antisociaux » devenir viral.

La police de Ghaziabad a envoyé un avis juridique au directeur général de Twitter Inde au sujet d’une vidéo virale d’un homme âgé à Loni agressé dans le but de « provoquer des troubles communautaires ». journées pic.twitter.com/u5Ct8Omq6l – ANI UP (@ANINewsUP) 18 juin 2021

Cette décision intervient quelques jours seulement après que Twitter a été nommé dans une plainte distincte concernant la vidéo, qui visait également plusieurs journalistes et politiciens de premier plan qui l’ont partagée. Le nouvel avis a également distingué l’actrice Swara Bhaskar pour la même raison.

L’homme musulman vu battu dans les images, identifié dans les médias comme le soufi Abdul Samad, affirme que sa barbe a été coupée lors de l’incident et qu’il a été contraint de scander des slogans religieux hindous, alimentant les allégations de fanatisme. La police de l’Uttar Pradesh, cependant, a déclaré qu’il n’y avait pas d’angle commun à l’attaque, affirmant que les agresseurs de l’homme comprenaient à la fois des hindous et des musulmans, qui seraient en colère contre Samad pour avoir vendu « faux » porte-bonheur. La famille de l’homme a nié cette accusation, insistant sur le fait qu’il n’avait vendu aucun charme.

L’action en justice contre Twitter a débuté après avoir perdu ses protections juridiques pour le contenu utilisateur interdit plus tôt cette semaine. Le gouvernement a accusé l’entreprise de ne pas se conformer à la nouvelle réglementation sur les médias sociaux entrée en vigueur fin mai, affirmant qu’elle n’avait pas occupé certains postes de surveillance comme l’exigent les règles. Bien que Twitter ait initialement recruté les nouveaux membres de l’équipe, le gouvernement a déclaré qu’ils devaient être des employés permanents sur les listes de paie officielles.

Ravi Shankar Prasad, qui est ministre des communications, du droit et de la justice ainsi que des technologies de l’information, a publié un long fil Twitter mercredi décrivant les griefs du gouvernement contre la plate-forme.

« Il est étonnant que Twitter, qui se présente comme le porte-drapeau de la liberté d’expression, choisisse la voie du défi délibéré lorsqu’il s’agit des Lignes directrices pour les intermédiaires », a-t-il dit, se référant au nouveau règlement, insistant sur le fait que « l’État de droit est le fondement de la société indienne ».

Jeudi, Twitter aurait embauché un « chef de la conformité », l’un des trois postes obligatoires, bien qu’il soit toujours nécessaire de remplir des rôles pour « nodal » et « grief » officiers.

