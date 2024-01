Le chef de Tsahal, Herzi Halevi, prévient que la probabilité qu’Israël entre en guerre au Liban est “plus élevée qu’avant”

Nouvelles





Le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes a averti que « la probabilité d’une guerre » au Liban était à un niveau sans précédent suite à la dernière série de frappes de missiles entre Tsahal et le Hezbollah.

Le lieutenant-général Herzi Halevi a déclaré mercredi qu’Israël « se prépare de plus en plus aux combats au Liban » lors d’un entretien avec les troupes stationnées près de la frontière libanaise : rapporte le Times of Israel.

«Je ne sais pas quand la guerre dans le nord [will happen]. Je peux vous dire que la probabilité que cela se produise dans les mois à venir est bien plus élevée que par le passé », a déclaré Halevi.

Le chef a noté que Tsahal s’efforcerait de permettre aux plus de 80 000 Israéliens déplacés dans le nord de rentrer chez eux. Ils ont été contraints de déménager en raison des attaques quotidiennes du Hezbollah, un groupe terroriste soutenu par l’Iran et basé au Liban qui soutient le Hamas.

Si la guerre éclatait dans le nord, Halevi a averti le Hezbollah que la réponse israélienne serait encore plus rapide que lors du lancement de sa contre-attaque contre le Hamas.

“Nous avons [learned] « Nous avons beaucoup de leçons à tirer des combats à Gaza, dont beaucoup sont très pertinentes pour les combats au Liban », a déclaré Halevi.

“Je peux vous dire que je pense que nous commençons avec beaucoup plus d’avantages”, a-t-il ajouté à propos d’une éventuelle guerre.

Le chef de l’armée israélienne, Herzi Halevi, a mis en garde mercredi contre une probable guerre au Liban dans les mois à venir lors d’un entretien avec les troupes dans le nord d’Israël. Armée israélienne/AFP via Getty Images

Tsahal a immédiatement repéré une cellule terroriste au Liban qui a tiré un barrage de roquettes sur la ville israélienne de Rosh Hanikra. X/@idfonline

L’armée israélienne a détruit mercredi plusieurs sites du Hezbollah dans le sud du Liban. X/@idfonline

Le message est arrivé quelques minutes seulement après que Tsahal a éliminé une cellule terroriste dans le sud du Liban après que le groupe a tiré un barrage de roquettes sur la ville de Rosh Hanikra, dans le nord d’Israël.

Le groupe de terroristes a été touché quelques minutes après l’attaque contre la ville israélienne, a déclaré l’armée israélienne :

Le Hamas a revendiqué la responsabilité de l’attaque, qui, selon lui, aurait été perpétrée par sa branche libanaise. Le groupe a déclaré qu’un seul de ses membres avait été tué dans la frappe israélienne.

À la suite de l’attaque contre la cellule terroriste, Tsahal a mené plusieurs frappes aériennes dans le sud du Liban, détruisant un site de lancement de roquettes exploité par le Hezbollah et d’autres infrastructures.

Une unité d’artillerie israélienne tire à travers la frontière libanaise alors que des attaques et des contre-attaques se produisent quotidiennement. Getty Images

Dimanche, l’armée israélienne a rapporté que cinq civils israéliens avaient été tués à la suite d’escarmouches avec les militants du Hezbollah libanais depuis le début de la guerre à Gaza, et que dix autres soldats et réservistes avaient été tués dans les conflits.

La tension accrue le long de la frontière israélo-libanaise a fait craindre que la guerre à Gaza ne s’étende et ne plonge toute la région dans le chaos.

Aux côtés du Hezbollah, le groupe rebelle Houthi basé au Yémen a lancé une série d’attaques contre des navires de transport dans la mer Rouge en soutien à ses alliés du Hamas, menaçant les routes d’approvisionnement mondiales.

De la fumée s’élève sur le sud du Liban suite à une frappe aérienne israélienne. AFP via Getty Images

Les Houthis ont déclaré que leurs attaques contre les navires liés à Israël ne cesseraient pas même après que les États-Unis aient réinscrit les militants sur la liste des organisations terroristes.

Les hostilités des groupes terroristes soutenus par l’Iran surviennent alors que le ministre des Affaires étrangères du pays, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré mercredi que la violence ne cesserait que lorsque la guerre à Gaza prendrait fin.

“Si le génocide à Gaza cesse, cela entraînera la fin d’autres crises et attaques dans la région”, a déclaré Amir-Abdollahian lors d’un Forum économique mondial en Suisse.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a également déclaré à CNN que son pays est proche d’un « véritable accord de paix substantiel » avec les dirigeants yéménites et saoudiens concernant l’ingérence des Houthis dans le commerce mondial, l’Iran dépendant des routes concernées pour ses exportations de pétrole.











