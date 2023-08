Le chef de Trump, Mark Meadows, et l’avocat Jeffrey Clark obtiennent des obligations de 100 000 $ en GA

Mark Meadows, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche sous l’administration Trump, s’exprime lors d’un forum intitulé Règles de la Chambre et changements de processus pour le 118e Congrès au siège de FreedowmWorks le 14 novembre 2022 à Washington, DC.

La caution de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a été fixée jeudi à 100 000 dollars dans l’affaire pénale en Géorgie accusant l’ex-président Donald Trump et ses alliés d’avoir tenté illégalement d’annuler les résultats des élections de 2020 dans l’État.

Moins d’une heure plus tard, le co-accusé de Meadows, Jeffrey Clark, un ancien avocat du ministère de la Justice pro-Trump, a également vu sa caution fixée à 100 000 $, selon les documents judiciaires.

Meadows a été accusé de racket et de sollicitation de violation d’un serment par un agent public. Clark fait face à la même accusation de racket, ainsi qu’à une accusation de tentative de commettre de fausses déclarations et de faux écrits.

Les ordonnances de cautionnement par consentement de la Cour supérieure du comté de Fulton sont intervenues quelques heures avant que Trump ne se rende à Atlanta pour se rendre sur ses propres accusations dans le cadre de l’acte d’accusation tentaculaire du procureur du comté de Fulton, Fani Willis.

La feuille de caution de Meadows lui interdit de parler avec tout autre coaccusé ou témoin des faits de l’affaire. Il interdit également toute tentative visant à intimider les témoins ou les coaccusés « ou à entraver de toute autre manière l’administration de la justice ».

Meadows n’a pas encore été incarcéré à la prison du comté de Fulton, selon les archives.

Trump, Meadows et Clark sont trois des 19 coaccusés dans l’affaire Willis. La caution de Trump est fixée à 200 000 dollars. L’ancien président est accusé de 13 chefs d’accusation, notamment de racket, d’association de malfaiteurs et de dépôt de faux documents.

Meadows et Clark n’ont pas été inculpés dans le cadre de l’enquête d’ingérence électorale fédérale menée par le conseiller spécial Jack Smith contre Trump, une affaire distincte centrée sur bon nombre des mêmes événements présentés dans l’acte d’accusation en Géorgie.

Les 19 coaccusés inculpés en Géorgie doivent se rendre vendredi à la prison du comté de Fulton. Neuf d’entre eux, dont les avocats pro-Trump John Eastman et Sidney Powell, ainsi que l’ancien maire de New York Rudy Giuliani, ont déjà été incarcérés et libérés.

Meadows cherche à déplacer l’affaire du tribunal d’État au tribunal fédéral. En début de semaine, il a demandé à un juge fédéral de se saisir rapidement de l’affaire avant la date limite de vendredi afin d’éviter d’être arrêté.

Le juge a rejeté cette demande, ainsi qu’une autre proposition lui demandant de rendre une ordonnance empêchant Willis d’arrêter Meadows. Willis a rejeté la demande de Meadows de prolongation de son délai d’arrestation.

L’une des accusations portées par Meadows est liée à sa participation à un appel téléphonique du 2 janvier 2021 au cours duquel Trump a exhorté le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, à « trouver » suffisamment de voix pour annuler la victoire de Biden dans l’État.

Willis a assigné jeudi Raffensperger à comparaître à une audience de lundi matin centrée sur les efforts de Meadows pour déplacer l’affaire électorale devant la Cour fédérale. Le bureau de Raffensperger a refusé la demande de commentaires de CNBC.

L’accusation de Clark concerne ses efforts pour contester la victoire électorale du président Joe Biden en rédigeant un document en décembre 2020 affirmant à tort que le ministère de la Justice avait « identifié des préoccupations importantes qui pourraient avoir eu un impact sur le résultat de l’élection » dans des États clés. Clark a tenté de convaincre d’autres responsables du DOJ de signer ce mémo de décembre 2020 et de l’envoyer aux responsables géorgiens.

Trump, qui est inculpé dans quatre affaires pénales actives, a poussé à reporter ses procès jusqu’après l’élection présidentielle de 2024.

Mais Kenneth Chesebro, un autre co-accusé dans l’affaire de Géorgie, a déposé mercredi une requête devant la Cour supérieure du comté de Fulton exigeant une procès rapide.

Dans un dossier déposé jeudi, Willis a demandé à un juge de commencer le procès le 23 octobre.