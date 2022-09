Le chef de Tokyo développe un nouveau pain Shokupan qui n’a pas besoin d’avoir sa croûte coupée

Le gaspillage alimentaire est un problème auquel le monde essaie de s’attaquer depuis longtemps. Des moyens innovants de minimiser le gaspillage sont venus de diverses régions du monde. Une de ces techniques a été mise au jour au Japon où les boulangeries sont passées du pain blanc bordé de brun au pain sans bords bruns.

La raison de passer à tout le pain blanc est que les bordures sont souvent coupées et jetées. Cependant, le fait qu’il s’agisse également de parties comestibles conduit à la conclusion que le processus conduit finalement à un gaspillage de nourriture.

Shokupan est une sorte de pain au lait blanc qui est doux et pâteux. Il est apprécié par la population japonaise et est utilisé dans la fabrication de sandwichs aux œufs, de paniers-repas et ainsi de suite. Pour réduire le gaspillage de croûte de pain shokupan, certaines entreprises les donnent aux agriculteurs pour qu’ils les utilisent comme aliments pour le bétail et dans d’autres produits de boulangerie.

Cependant, le nouveau type de pain shokupan est cuit de manière à rendre la croûte aussi savoureuse que l’intérieur. L’Imperial Hotel Co. a développé la nouvelle méthode et la mettra en œuvre lors de la fabrication de sandwichs à partir du 1er octobre. Ils seront à la disposition des clients de la Gargantua Delicatessen, une boulangerie de luxe en activité depuis 1971.

Le chef Sugimoto de Tokyo était responsable du développement du nouveau type de pain shokupan qui peut être consommé avec les croûtes et les clients ne verront pas de changement de goût en prenant une bouchée de la croûte. Il est le premier chef tokyoïte à promouvoir activement les objectifs de développement durable de l’ONU par le biais de la nourriture. Il aurait fallu 6 mois d’essais et d’erreurs pour arriver à la nouvelle texture.

Ce qui différencie le nouveau type de pain au lait blanc du shokupan traditionnel, c’est le style de cuisson. Le nouveau pain est cuit lentement à une température plus basse par rapport au shokupan, ce qui le rend plus humide et plus doux sans laisser les croûtes brunir.

