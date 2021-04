Le président de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a visité mardi le premier centre LGBTQ permanent du Japon et a souligné l’engagement des organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo à faciliter la compréhension par le public des problèmes liés aux minorités sexuelles.

Sa visite à Pride House Tokyo Legacy, le premier centre permanent du Japon pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer, fait suite à une série de gaffes de responsables du comité d’organisation qui ont soulevé des doutes sur leur engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion.

«Alors que le comité d’organisation se prépare à accueillir des athlètes du monde entier, nous souhaitons approfondir notre compréhension et nous attaquer fermement à la question de l’unité dans la diversité», a déclaré Hashimoto aux membres du centre.

L’ancien président de Tokyo 2020, l’ancien Premier ministre Yoshiro Mori, a démissionné en février après avoir fait des commentaires sexistes, tandis que le directeur créatif des Jeux olympiques de Tokyo, Hiroshi Sasaki, a démissionné en mars après avoir fait un commentaire désobligeant sur une artiste japonaise populaire.

« Nous devons agir maintenant afin de pouvoir regarder en arrière plus tard et dire que les Jeux de Tokyo 2020 ont été un tournant en ce qui concerne la diversité et la compréhension des problèmes LGBTQ », a déclaré Hashimoto.

Les Jeux olympiques retardés devraient s’ouvrir le 23 juillet et se prolonger jusqu’au 8 août 2021. Le retard est le résultat de la pandémie COVID-19 qui a suscité beaucoup d’inquiétude et de confusion concernant les restrictions imposées aux spectateurs internationaux.

Bien que l’esprit de la communauté sportive soit amorti par la tournure sans précédent des événements, Tokyo 2020 verra de nombreux nouveaux sports s’ajouter au mélange, tels que le karaté, le skateboard, le surf et l’escalade sportive. Les événements plus anciens qui n’ont pas partagé la vedette depuis longtemps, comme le basket-ball et le softball, feront également un retour en partie en raison des nouvelles politiques du CIO.

La cérémonie d’ouverture devrait débuter le 23 juillet.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici