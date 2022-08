Le chef de Taïwan demande aux troupes de rester calmes face aux menaces chinoises

La Chine a maintenu la pression militaire sur Taïwan dans les semaines qui ont suivi la visite de la présidente américaine Nancy Pelosi à Taipei début août. Pékin a d’abord riposté par de grands exercices militaires dans les eaux et le ciel près de Taïwan. Il a tiré des missiles au-dessus de l’île, dont certains ont atterri dans la zone économique du Japon, considérée comme une grave escalade, tout en envoyant des navires de guerre et des avions vers l’île en grand nombre.

PENGHU, Taïwan – Le président de Taïwan a dit mardi aux unités militaires de l’île autonome de garder leur sang-froid face aux vols quotidiens d’avions de guerre et aux manœuvres de navires de guerre de la Chine rivale, affirmant que Taïwan ne permettrait pas à Pékin de provoquer un conflit.

« Plus les soldats ennemis sont provocateurs, plus nous devons être stables. Nous ne permettrons pas à ceux des rives opposées de fabriquer un conflit avec une excuse inappropriée », a-t-elle déclaré lors d’une visite à la station de la marine à Penghu, un archipel de plusieurs dizaines d’îles au large de la côte ouest de Taiwan.

Elle a également inspecté un escadron radar, une compagnie de défense aérienne et une flotte de la marine.

“Vous êtes la fierté du peuple taïwanais”, a déclaré Tsai. “Quand chaque Taïwanais vous voit dans l’uniforme militaire national, le cœur de chacun est rempli de respect et de gratitude.”

La Chine accuse les « forces séparatistes » américaines et taïwanaises de créer l’instabilité en rejetant la revendication de souveraineté de Pékin sur l’île.

Alors que les plus grandes manœuvres de la Chine, qui avaient perturbé la pêche, la navigation et le trafic aérien, sont terminées, Pékin a maintenu la pression ces dernières semaines avec des vols quotidiens d’avions de guerre et des navigations de navires de guerre, souvent au-dessus de la ligne médiane du détroit de Taiwan, une voie navigable qui sépare l’île de Chine.